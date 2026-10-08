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Sparta prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů, Brnu podlehla 3:4 v prodloužení

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Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12.193 diváky dokázali Pražané v závěru základní doby smazat dvoubrankové manko, ale pak v čase 61:44 rozhodl Robert Leino.
Sparta prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů, Brnu podlehla 3:4 v prodloužení

Sparta prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů, Brnu podlehla 3:4 v prodloužení

Zdroj: Kometa Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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