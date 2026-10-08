Lidé se snaží poradit hasičům, jak vyprostit uvízlý kamion. Blokují ale tísňové linky

Lidé se snaží poradit hasičům, jak vyprostit uvízlý kamion. Blokují ale tísňové linkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lidé se snaží poradit hasičům, jak vyprostit uvízlý kamion. Blokují ale tísňové linkyZdroj: Hasiči Praha
Článek byl publikován 08.10.2026 18:42
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