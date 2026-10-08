Větrníky, nebo ne? Čtyři obce na Plzeňsku rozhodnou v referendu

Čtyři obce v Plzeňském kraji pořádají tento víkend místní referenda o výstavbě větrných elektráren, a to souběžně s komunálními volbami. Největší pozornost přitahuje Žihle na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje, kde by skupina ČEZ ráda postavila dva větrníky. Hlasování inicioval přípravný výbor složený z místních občanů, jak potvrdil starosta František Procházka.
ČEZ zamýšlí umístit elektrárny na okraji obce, na horizontu směrem na Hlubokou a také poblíž Kalce, kde stojí barokní hospodářský dvůr zapsaný jako kulturní památka. Příprava projektu je od srpna pozastavena a investor čeká na výsledek referenda. Obci přitom v případě dohody hrozí, že přijde o garantovaný příjem nejméně dva miliony korun ročně po celou dobu provozu. Starosta přitom zdůrazňuje, že ČEZ považuje za záruku serióznosti záměru. Místní anketa před dvěma lety skončila takřka patem, odpovídalo však jen asi 150 lidí. Otázka v referendu je přímočará: větrné elektrárny na území obce ano, nebo ne. Z necelé tisícovky voličů chodí k volbám obvykle polovina až šedesát procent.
V Kralovicích se hlasuje o záměru české firmy SmartTech, která větrníky provozuje už na Liberecku. Odpůrci projektu poukazují na blízkost národní kulturní památky Mariánská Týnice a varují před narušením barokní cisterciácké krajiny, hlukem i poklesem cen nemovitostí. Letos v červnu se na úřední desce města objevil návrh na vyhlášení krajinné památkové zóny typu C, který podali zástupci krajské památkové péče. Schválení takové zóny by výstavbu výškových staveb včetně větrníků znemožnilo, a vztahovalo by se i na sousední Kožlany.
Právě v Kožlanech plánuje tři větrné elektrárny firma Meridian. Tamní situaci navíc komplikuje vojenské záložní letiště, kvůli němuž investor dosud čeká na stanovisko armády, jak uvedl starosta Václav Kratochvíl.
V Měčíně na Klatovsku zatím dvě firmy pouze mapovaly podmínky a podaly předběžné nabídky, žádný konkrétní projekt tedy zatím neexistuje. Žádná ze čtyř obcí přitom neleží ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají větrné elektrárny získat stavební povolení ve zrychleném režimu do jednoho roku.
Zdroj: autorský text / ČTK