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Větrníky, nebo ne? Čtyři obce na Plzeňsku rozhodnou v referendu

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Čtyři obce v Plzeňském kraji pořádají tento víkend místní referenda o výstavbě větrných elektráren, a to souběžně s komunálními volbami. Největší pozornost přitahuje Žihle…
vetrna-elektrarna-vetrne-elektrarny.vetrnik-vetrniky

vetrna-elektrarna-vetrne-elektrarny.vetrnik-vetrniky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 18:50

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