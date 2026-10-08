Bez jediného tvora by zmizelo 70 % světového zemědělství. Vědci ho právě prohlásili nejdůležitějším na planetě a lidé ho přitom odháněj

Lidé se jí vyhýbají, když poblíž bzučí, protože se obávají útoku a bolestivého žihadla. Přestože je tak trochu otravným hmyzem, v přírodě sehrává zásadní roli. Její význam je dokonce tak velký, že
včela byla oficiálně prohlášena nejdůležitějším živým tvorem na planetě Zemi. Tuto poctu udělil během zasedání Královské geografické společnosti v Londýně institut Earthwatch. Jsou na seznamu ohrožených druhů
Kdyby dnes tento hmyz z rodu blanokřídlých zmizel, existence lidstva by byla zpečetěna. Alarmující je, že několik druhů včel už odborníci přidali na seznam ohrožených druhů.
Jejich výskyt v posledních letech totiž dramaticky klesá. Podle odborného časopisu ScienceTimes zmizelo z planety téměř 90 procent včelí populace. Hlavními důvody vymírání jsou nekontrolované používání pesticidů, odlesňování nebo nedostatek květin. Zdroj fotografie: Pexels
Pokud lidstvo nezasáhne, hrozí v brzké budoucnosti katastrofa. Přestože jsou včely tak malé, jsou poměrně hodně mocné, pokud jde o jejich vliv na člověka. Vědci tvrdí, že na nich závisí 70 procent světového zemědělství.
Spolupráce mezi včelami a kvetoucími rostlinami je jednou z nejrozsáhlejších a nejzávislejších na planetě. Podle ekologů zhruba 60 až 90 procent potravin, které jíme, vzniká z plodin, které potřebují k reprodukci opylení. Z hvězdy se stal ochránce včel
Na neúnavné práci včel je závislých 87 hlavních potravinářských plodin na světě, jako je třeba káva, kakao, rajčata nebo jablka a také spousta rostlin, které konzumují hospodářská zvířata. A to není zdaleka
všechno, co slouží ke cti těchto malých živočichů. Studie provedená Centrem včelařského podnikání na Universidad Mayor a Včelařskou společností Chile totiž uvádí, že včely jsou navíc jediným živým tvorem na planetě, který nepřenáší žádný typ patogenu, napsal server GlobalResearch. Zdroj fotografie: Freepik
Pokud včely mají přežít, potřebují, aby se veřejnost začala chovat šetrněji k životnímu prostředí a chránila je. Spousta známých osobností využívá svou popularitu k
získání podpory pro ochranu tohoto pracovitého hmyzu. Podle webu Fox51 je mezi nimi i hvězdný hollywoodský herec Morgan Freeman, který se rozhodl přeměnit svůj ranč o rozloze asi 50 hektarů v Mississippi na včelí útočiště.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník