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Místo, kam turisté často nezamíří: Zřícenina Neuberg kousek od Aše připomíná dávnou historii pohraničí

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Na samém západním cípu naší republiky se v tichu Ašska tyčí svědek zašlých časů – zřícenina hradu Neuberg. Zatímco nedaleká Aš láká návštěvníky svým industriálním duchem a proměnami moderního pohraničního města, obec Podhradí s torzem středověkého hradu otevírá bránu do světa mocných šlechtických rodů, legend a starobylých tajemství. Vypravte se s námi do místa, kde se na dohled od německých hranic snoubí drsná krása krušnohorské přírody s historií.
hrad Neuberg

hrad Neuberg

Zdroj: Foto: Falk2, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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