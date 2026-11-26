Rakovník láká zubaře na stipendium půl milionu. Poprvé se přihlásila zájemkyně
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
zubar
Článek byl publikován 26.11.2026 14:10
Ostravští policisté se pustili do pátrání po neobvyklém případu krádeže. Z voliéry u rodinného domu v...
Středočeská policie zahájila trestní řízení pro podezření ze šíření poplašné zprávy v souvislosti s...
Brno se tento víkend potýká s výjimečnou situací, kdy jsou zároveň uzavřené dva klíčové tunelové systémy ve...
Liberecká radnice zveřejnila studie pro plánovanou přeměnu oblasti zvané Papírák, která leží mezi Soukenným...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- PŘEHLED: Na Vysočině téměř nejezdí autobusy. Důvodem je neustálé sněžení a ledovka
- Kam na vyšetření? V některých nemocnicích na Vysočině stačí sledovat barvy
- V Petřvaldu se převrátil kamion s hlínou. Řidiče museli vyprostit
- Poslední jízdy železničních legend. Z českých kolejí zmizí řada 380 i poslední bastard