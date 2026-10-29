Soused postavil neprůhledný plot a skončil u soudu. V Česku stačí překročit výšku o pár centimetrů a musíte ho strhnout

Dva metry. Tolik smí podle stavebního zákona měřit oplocení mezi pozemky v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, aby patřilo mezi drobné stavby a nepotřebovalo povolení. Kdo k tomu přidá nástavec z lamel nebo zvedne podezdívku o dvě řady tvárnic, ocitá se v odlišném právním režimu. Ten počítá s povolením, s kontrolou souladu s územním plánem a v krajním případě s rozhodnutím, že stavba musí pryč. Prošli jsme český stavební zákon, novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu, pražské stavební předpisy i občanský zákoník. Porovnali jsme je s pravidly, která pro neprůhledné ploty uvádí německá agentura dpa. Ohrožený přitom může být i plot, který stojí celý na vlastní parcele.
Dvoumetrová hranice: kde končí drobná stavba a začínají potíže
Základem je
stavební zákon č. 283/2021 Sb. Jeho § 171 stanoví, že záměr vyžaduje povolení, s výjimkou drobných staveb. Příloha č. 1 mezi ně řadí právě oplocení do výšky 2 m mezi pozemky v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. Pod touto hranicí majitel obvykle žádné povolení nepotřebuje. Nad ní už plot do kategorie drobné stavby nespadá a stavebník musí řešit povolení nebo jiný režim podle konkrétního záměru.
Rozhodující je přitom i bod, od kterého se měří. Pražské stavební předpisy stanovují pro oplocení na hranici pozemků uvnitř stavebního bloku limit 2 m nad vyšší z obou úrovní přilehlého terénu, pokud regulační plán nebo územní plán s prvky regulačního plánu neurčí jinak. Na rovině je to jednoduchá věc. Ve svahu, kde se terén na obou stranách liší, může zdánlivě nízká zídka po doplnění výplně snadno přerůst povolenou míru. Hlavní město navíc u oplocení na hranici s veřejným prostranstvím rozlišuje průhledné a neprůhledné provedení. Plné stěny z WPC desek nebo betonových panelů tak mohou narazit dřív než drátěné pletivo.
Pokud plot hranici přeroste, stavební úřad podle § 250 zákona nařídí odstranění stavby provedené bez povolení nebo v rozporu se zákonem, jinými předpisy či územně plánovací dokumentací. Zákon zároveň nabízí řízení o dodatečném povolení. Majitel tedy dostane šanci stavbu legalizovat, ovšem jen tehdy, když splní všechny podmínky. Pokud plot odporuje územnímu plánu, šance na dodatečné povolení prudce klesají.
Vlastní pozemek jako slabá obrana: proč může soused vyhrát
Mnoho stavebníků spoléhá na to, že na svém může stavět, co chce. Česká úprava jim tuto představu bere ze dvou stran. První stranou je stavební právo.
Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu sice obecně požaduje odstup stavby 2 m od hranice pozemku, výjimku však dává stavbám do výšky 2 m. Běžný plot proto lze často postavit přímo na hranici. Pravidlo o povinném odsazení o půl metru, jaké znají Němci, jsme v českých předpisech nedohledali. Vyhláška ovšem hlídá jiné věci. Oplocení nesmí zhoršit rozhled u sjezdu na komunikaci a v záplavových územích nesmí bránit odtoku vody. Neprůhledná stěna u vjezdu tak může vadit, i když svou výškou vyhovuje.
Druhou stranou je občanský zákoník. Jeho § 1012 zakazuje vlastníkovi jednání, jehož hlavním účelem je jiného obtěžovat nebo poškodit. Ještě silnější zbraní sousedů je § 1013 o imisích. Stín, omezení světla a další účinky nesmějí na sousední pozemek pronikat v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezovat jeho obvyklé užívání. Vysoká plná stěna na jižní straně sousedovy zahrady, pod kterou přestanou růst rajčata a do obýváku nedopadne slunce, je podle nás učebnicovým příkladem, na kterém se takový spor může rozhořet.
Zákoník přitom umí i opak. Podle § 1027 může soud na návrh souseda a po stanovisku stavebního úřadu uložit vlastníkovi, aby pozemek oplotil, pokud je to potřebné k nerušenému výkonu sousedova vlastnického práva. Plot tedy může být jednou předmětem žaloby o odstranění a podruhé předmětem žaloby o zřízení.
Německý recept: 1,70 až 1,90 metru a půlmetrový odstup
Za hranicemi platí přísnější orientační čísla. Přehled sousedských sporů od agentury dpa, který otiskl server t-online, uvádí u neprůhledného plotu obvyklou výšku 1,70 až 1,90 m a odstup nejméně 50 cm od hranice pozemku. Vyšší konstrukce se podle textu povolují jen ve vzácných případech. Text zároveň upozorňuje, že sousedské právo si každá spolková země upravuje sama, takže Bavorsko a Sasko se mohou lišit.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Česko volí centralizovanější model. Celostátní práh dvou metrů určuje stavební zákon a vyhláška, místní odchylky do něj vstupují přes územní plány, regulační plány a městské stavební předpisy, jaké mají Praha nebo Brno. Sousedské vztahy pak dotváří občanský zákoník.
Jak důležitý je v Německu terén, ukazuje rozsudek Spolkového soudního dvora sp. zn. V ZR 230/16 z června 2017. Soud v něm řešil šestimetrový živý plot z tújí na svahu, přičemž níže položený pozemek odděloval od vyššího zídka. Spor se točil kolem toho, odkud se má výška měřit, a také kolem pětileté promlčecí lhůty, kterou bavorské právo stanoví pro nárok na zkrácení hraniční výsadby. Obdobnou jednotnou lhůtu, po jejímž uplynutí by se přerostlý živý plot už nestříhal, český právní řád nemá. Tuzemské spory se posuzují podle obecných sousedských práv a obecných pravidel promlčení.
Srovnání se týká i drobností. Český § 1016 a německý § 911 BGB shodně říkají, že ovoce spadlé na sousední pozemek patří sousedovi. Přesahující větve smí soused v Česku šetrně odstranit až poté, co vlastníka marně požádal o nápravu a dal mu přiměřenou lhůtu.
Úřad, soud, advokát: kolik stojí prohraná bitva o plot
Spor může začít nenápadně. Soused pošle stavebnímu úřadu podnět, v povolovacím řízení uplatní námitky, nebo rovnou podá občanskoprávní žalobu kvůli zásahu do vlastnického práva či nepřiměřeným imisím. Stavební zákon počítá i se situací, kdy odstranění stavby uloží soud a úřad pak jen stanoví podmínky, jak bourání provést.
Peníze se sčítají rychle:
Položka Orientační částka Soudní poplatek za nepeněžitou žalobu o nemovitou věc 5 000 Kč Odvolání ve věci samé další poplatek podle téže položky Tarifní hodnota pro advokáta u obtížně ocenitelné věci 75 000 Kč Právní zastoupení při více úkonech a jednáních desítky tisíc korun Snížení či odstranění plotu tisíce až desítky tisíc korun podle délky, materiálu a základů
K tomu se mohou připojit sankce za přestupky podle stavebního zákona. Jejich horní hranice dosahují statisíců až milionů korun, konkrétní výše ale závisí na tom, jakou povinnost stavebník porušil. U běžného zahradního plotu nelze maximální sazbu automaticky předpokládat. Riziko však existuje, a když se k pokutě přičtou náklady na právníka a demontáž betonových sloupků, z úsporného řešení soukromí se stane drahá lekce.
Podle nás přitom samotné centimetry rozhodují méně, než se zdá. Nejnebezpečnější je kombinace tří faktorů: překročení dvou metrů, nesoulad s místní regulací a soused, který dokáže doložit, že mu plot reálně ztěžuje užívání zahrady.
Kontrola před betonáží: co ověřit, než přijede míchačka
Nejlevnější fází sporu je ta, která nikdy nenastane. Před objednáním materiálu doporučujeme projít tento postup:
Územní plán obce. Zjistěte, zda parcela leží v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a jaké podmínky pro ni platí. Regulační plán a místní předpisy. V Praze, Brně a dalších městech mohou platit přísnější nebo podrobnější pravidla, včetně rozlišení průhledného a plného oplocení. Dotaz na stavebním úřadě. Písemně si ověřte, že zamýšlený plot spadá mezi drobné stavby. U vyššího nebo neprůhledného řešení si nechte technické provedení potvrdit. Měření od správného terénu. Ve svahu počítejte s vyšší z obou úrovní, pokud ji místní předpis vyžaduje. Vytyčení hranice geodetem. Pokud není hranice jistá, bez vytyčení nekopejte ani jámu pro první sloupek. Rozhled u vjezdu. Plná stěna u sjezdu na silnici může vyhlášce odporovat i ve výšce 1,5 m. Rozhovor se sousedem. Ukažte mu parametry ještě předtím, než začnete stavět. Pozdější písemná výzva a podnět na úřad jsou obvykle první kroky, kterými se spory rozjíždějí.
Pokud už vám nevhodný plot postavil soused, postupujte opačným směrem. Pořiďte fotky a změřte výšku, pošlete slušnou písemnou výzvu, obraťte se na stavební úřad a k advokátovi a soudu sáhněte až tehdy, když selže domluva i správní cesta.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková