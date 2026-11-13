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Garota funguje pomalým utahováním kruhu kolem krku. Největší fanoušek Holmese ji vyrobil z tkaničky a lžíce, policie věří v sebevraždu

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Richard Lancelyn Green znal Holmese jako málokdo. V březnu 2004 ho našli mrtvého s tkaničkou kolem krku a dřevěnou lžící ve smyčce. Koroner nechal verdikt otevřený.
Garota funguje pomalým utahováním kruhu kolem krku. Největší fanoušek Holmese ji vyrobil z tkaničky a lžíce, policie věří v sebevraždu

Garota funguje pomalým utahováním kruhu kolem krku. Největší fanoušek Holmese ji vyrobil z tkaničky a lžíce, policie věří v sebevraždu

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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