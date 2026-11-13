Moře u Chorvatska má na podzim 25 °C, přestože vzduch už chladne. Letní teplo drží vysoká tepelná kapacita vody, pláže jsou přitom poloprázdné

Pula 25,0 °C, Rovinj 24,7 °C, Makarska 24,5 °C. Takové teploty vody ukazují orientační přehledy chorvatských letovisek pro září, tedy pro měsíc, který Čech v kalendáři odepisuje jako začátek podzimu. Rodiny s dětmi mají touhle dobou kufry dávno vybalené, dálnice na jih osiřely a majitelé apartmánů škrtají v cenících. Spočítali jsme, o kolik se pobřeží vyprázdní a kolik peněz zůstane v peněžence. Podle nás je září nejlepší kartou v chorvatském balíčku pro každého, kdo chce plavat v moři, ale odmítá srpnové vedro, fronty a ceny.
Teplé moře v září: proč Jadran hřeje i po prázdninách
Vysvětlení skrývá fyzika, která funguje spolehlivěji než jakýkoli katalog cestovní kanceláře. Voda má mimořádně vysokou tepelnou kapacitu. K tomu, aby se o stupeň ohřála, potřebuje spoustu energie, a stejně neochotně ji pak zase vydává. Americký vzdělávací portál UCAR ve spolupráci s úřadem NOAA popisuje, že velké vodní plochy se zahřívají i ochlazují pomaleji než vzduch a pevnina, protože teplo se rozloží do obrovského objemu.
Další díl skládačky doplňuje NOAA: sluneční paprsky pronikají do vody hlouběji a vítr ji promíchává, takže energie putuje celým vodním sloupcem. Kámen nebo písek na pláži se prohřeje jen na povrchu. Jakmile slunce zeslábne, souš vychladne za pár nocí. Moře reaguje se zpožděním několika týdnů.
Jadran tak celé léto střádá teplo jako obří akumulační kamna. Nejteplejší bývá dlouhodobě v srpnu, kdy průměr stanic chorvatského meteorologického ústavu DHMZ dosahuje 25,0 °C, a do září vstupuje s plnou zásobou. V historicky nejteplejším září zaznamenaly jednotlivé stanice 24,7 až 25,0 °C. Teplota vody si proto po prázdninách drží letní laťku, přestože se vzduch už chová podzimně.
Rozdíl mezi vodou a vzduchem se v září smrskne na minimum. Denní maxima na pobřeží se pohybují kolem 24 až 26 °C, Hvar dosahuje 26 °C, Split a Rovinj 25 °C. Ráno a večer přitom bývá moře subjektivně teplejší než ovzduší. Kdo vleze do vody za soumraku, má pocit, že se ponořil do vany.
Září, nebo říjen? Kde končí koupací sezóna na Jadranu
Slovo „podzim“ v sobě ukrývá dva odlišné měsíce. Září funguje jako prodloužené léto, říjen připomíná loterii.
Data z
archivu teplot moře podle měsíců, který vychází z měření DHMZ za roky 1996 až 2025, ukazují jasné pořadí. V září vede Hvar s 23,3 °C, těsně za ním Pula s 23,2 °C, Rovinj s 23,0 °C a Split s 22,8 °C. Rab na Kvarneru je o něco chladnější, drží 22,3 °C. Platí tedy, že čím jižněji a čím otevřenější moře, tím déle teplo vydrží.
V říjnu dlouhodobý průměr klesá na 20,1 °C, o necelé tři stupně níž. Pro otužilce pořád ideální, pro běžného dovolenkáře spíš hranice, za kterou se do vody jde na krátké osvěžení, nikoli na hodinové plavání. Proměnlivější je také obloha: po přechodu front se ochladí, prší a fouká.
Náš praktický verdikt:
1. až 3. zářijový týden: klasická koupací dovolená, moře nejblíž letním hodnotám. Konec září: stále příjemné koupání, hlavně na jihu a za slunečných dnů. Začátek října: kombinace moře, výletů a gastronomie, s plánem B na deštivé odpoledne. Druhá polovina října: spíš poznávací pobyt, koupání jen jako bonus. Poloprázdné pláže v Chorvatsku: co ukazují čísla
Pocit, že se pobřeží po prázdninách zklidní, lze doložit tvrdou statistikou. Chorvatský statistický úřad DZS sečetl, že v srpnu 2026 strávili turisté v komerčním ubytování 26,9 milionu nocí. Podle zářijové
statistiky DZS jejich počet ve stejné kategorii klesl na 12,3 milionu. Září tak nedosáhlo ani poloviny srpnového objemu. Počet příjezdů se propadl ze 4,8 milionu na 2,5 milionu.
Co to znamená v praxi? Na plážovém lehátku, u stolu v kavárně i ve frontě na trajekt potkáte zhruba každého druhého člověka, kterého byste tam viděli v srpnu. Méně dětského křiku, víc místa na ručník.
Proměňuje se i skladba hostů. V září 2026 připadlo 20,2 % všech nocí na lidi ve věku 55 až 64 let a dalších 19,3 % na skupinu nad 65 let. Téměř dvě pětiny přenocování tak připadly na cestovatele zralejšího věku, kteří vyhledávají klid, procházky a pomalejší tempo. Atmosféra letovisek se tomu přizpůsobí: utichnou hlasité večírky na pláži, nastoupí podvečerní korzo.
Služby přitom fungují dál. V září bylo k dispozici 376 tisíc ubytovacích jednotek a hotely vykázaly čistou obsazenost pokojů 75 %. Mezi zahraničními turisty v tu dobu kraloval Rovinj s 616 tisíci nocemi. Istrijská perla zkrátka žije i po sezóně, jen bez srpnového tlačení v uličkách. Sami Chorvati pak v září rádi míří do Crikvenice a na Mali Lošinj, což napovídá, kde hledat místní kolorit.
Ceny ubytování v září: apartmány o čtvrtinu levnější
Nejpříjemnější argument přichází s účtem. Podle přehledu apartmánových ceníků pro rok 2026 činí medián v červenci a srpnu zhruba 2 500 Kč za noc. V září spadne na přibližně 1 900 Kč, v říjnu na 1 750 Kč.
Přepočteno na týden u moře:
Termín Cena za 7 nocí Úspora proti srpnu Srpen cca 17 500 Kč bez úspory Září cca 13 300 Kč cca 4 200 Kč Říjen cca 12 200 Kč cca 5 300 Kč
Rozdíly se drží napříč regiony. U apartmánu pro dvě až čtyři osoby uvádějí orientační ceníky na Istrii kolem 3 000 Kč za noc v létě proti 2 100 Kč v září, na Kvarneru 2 750 Kč proti 2 000 Kč a v okolí Splitu 2 600 Kč proti 1 900 Kč. Ušetřená částka pokryje dálniční známky, mýto i pár večeří s výhledem.
Senioři mohou ušetřit ještě víc. Plošnou chorvatskou slevu sice neseženou, některé české cestovky ale nabízejí vlastní zvýhodnění. DUHA TOUR například uvádí slevu 5 % pro klienty nad 55 let, Invia provozuje samostatnou nabídku dovolených pro seniory. Vyplatí se ptát u konkrétní kanceláře. Kdo hledá apartmán sám, má dvě taktiky: rezervovat brzy kvůli výběru polohy, nebo vyčkat na nabídky last minute, kdy majitelé obsazují volné termíny se slevou.
Cesta, zavazadlo a pojištění na zářijový Jadran
Autem je Chorvatsko pro Čechy nejpohodlnější. Typická trasa vede přes Rakousko a Slovinsko, případně přes Slovensko a Maďarsko. Ve slovinském úseku počítejte s týdenní elektronickou dálniční známkou za zhruba 400 Kč, v Chorvatsku se mýto platí podle ujeté vzdálenosti. V září mizí srpnové kolony na hranicích i před tunely, takže cesta do Rovinje, Opatije nebo na Makarskou riviéru plyne rychleji.
Letecky se z Prahy dá dostat přímou linkou do Záhřebu, Splitu a Dubrovníku, let trvá zhruba hodinu a deset minut až hodinu a půl. Kdo chce jet hromadnou dopravou po zemi, měl by hlídat kalendář: RegioJet v roce 2026 nahradil jadranské vlaky autobusy do Splitu a na Kvarner a poslední sezonní spoj z Chorvatska plánoval na 21. září.
Do kufru patří dvě vrstvy šatníku:
Na den: plavky, boty do vody, lehké letní oblečení, pokrývka hlavy, opalovací krém. Na večer: mikina nebo svetr, lehká větrovka, delší kalhoty. Noční minima klesají na 14 až 18 °C. Na říjen navíc: nepromokavá bunda a pevnější obuv na výlety.
Evropský průkaz zdravotního pojištění kryje v Chorvatsku nezbytnou péči, nikoli však převoz do Česka. Velvyslanectví ČR v Záhřebu proto ve svém
turistickém desateru doporučuje sjednat komerční cestovní pojištění. Senioři by měli prověřit limity léčebných výloh, asistenci v češtině, krytí chronických nemocí a storno. Diplomaté radí mít s sebou i hotovost a drobné, protože kartu všude nepřijmou.
Dobrou zprávou je i čistota vody. Z monitorovaných pláží získalo v sezóně 2026 přes tisíc nejvyšší hodnocení kvality a 160 jich zdobí Modrá vlajka.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková