Vyhodí je pouze hlupák. Tyto malé kuličky jsou největším pokladem každé domácnosti

Když rozbalujete nové boty, kabelku nebo elektroniku, téměř vždy v krabici narazíte na malý bílý sáček s nápisem „Do not eat“ ("Nejezte to").
Většina lidí je bez přemýšlení vyhodí do koše. Jenže tito nenápadní pomocníci skrývají překvapivě široké využití v běžném životě – od záchrany utopeného telefonu až po ochranu nářadí před rzí.
Proč výrobci přidávají tyto sáčky do krabic
Silikagel funguje jako účinný pohlcovač vlhkosti. Během skladování a transportu zboží chrání obsah balení před navlhnutím, plísněmi a zápachem. Právě díky těmto vlastnostem se hodí i po vybalení produktu.
Místo toho, abyste je okamžitě vyhodili, můžete je shromažďovat a používat opakovaně. Když sáčky nasáknou maximum vlhkosti, stačí je dát na hodinu až dvě do trouby vyhřáté na 100–120 °C a znovu jsou připravené k použití.
Utopený telefon? Zapomeňte na rýži
Když vám spadne mobil do vody, první rada, kterou uslyšíte, zní: „Dej ho do rýže!“ Jenže odborníci tento postup nedoporučují. Drobná zrnka rýže totiž mohou uváznout v nabíjecím portu nebo ve sluchátkovém konektoru a způsobit další komplikace.
Mnohem šikovnější řešení nabízí právě sáčky se silikagelem. Telefon vložte do uzavíratelného sáčku naplněného větším množstvím těchto pohlcovačů vlhkosti a nechte ho tam minimálně 24 až 48 hodin. Teprve pak zkuste zařízení znovu zapnout.
Stejný princip funguje i u dalších elektronických zařízení – sluchátek, hodinek nebo fotoaparátů.
Ochrana potravin, kávy a dokumentů
V kuchyňské spíži dokážou tyto nenápadné kuličky prodloužit trvanlivost suchých potravin. Strouhanka, krutony nebo sušenky zůstanou déle křupavé, když do uzavřené nádoby přidáte jeden či dva sáčky.
Káva po otevření rychle ztrácí aroma, pokud přijde do styku s vlhkostí. Připevněte sáček zespodu víka dózy a výrazně snížíte riziko zavlhnutí.
Skvělé uplatnění najdou i při archivaci. Staré rodinné fotografie, historické dokumenty nebo vzácné knihy ochrání před navlhnutím papíru, slepením stránek a typickým zatuchlým zápachem. Stačí vložit několik sáčků do krabice nebo alba.
Pozor ale – silikagel nesmí přijít do přímého kontaktu s jídlem a rozhodně ho nekonzumujte!
Rez, zamlžená okna a zapáchající boty
Pokud máte doma nářadí, kempingové vybavení nebo rybářské potřeby, víte, jak rychle může vlhkost způsobit korozi. Pár sáčků vhozených do bedny s nářadím výrazně sníží riziko vzniku rzi.
Totéž platí pro šperky a holičské strojky – zůstanou déle v dobrém stavu, když je skladujete v suchém prostředí.
V autě sáčky položené na palubní desku pomohou omezit zamlžování skel, v koupelně zase zabrání orosení zrcadel. A díky schopnosti pohlcovat pachy se hodí i do sportovních tašek, bot nebo uzavřených boxů.
Příště, než sáček s nápisem „Do not eat“ vyhodíte, zamyslete se nad jeho využitím.
Zdroje článku: tech.wp.pl, reddit.com, stuff.co.nz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá