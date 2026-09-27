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Vyhodí je pouze hlupák. Tyto malé kuličky jsou největším pokladem každé domácnosti

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Malé sáčky s gelovými kuličkami, které najdete v nových botách nebo kabelkách, většina lidí okamžitě vyhodí. Přitom jde o neocenitelného pomocníka v domácnosti, který dokáže zachránit utopený mobil i ochránit cennosti.
Vyhodí je pouze hlupák. Tyto malé kuličky jsou největším pokladem každé domácnosti

Vyhodí je pouze hlupák. Tyto malé kuličky jsou největším pokladem každé domácnosti

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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