Praha by mohla po taxikářích žádat zkoušku z češtiny nebo místopisu

Rozsah znalostí českého jazyka by měl být podle návrhu poslanců ANO v rozsahu potřebném pro výkon práce řidiče taxislužby. Případnou nejednotností mezi vyhláškami by se zabývalo ministerstvo vnitra, které obecně závazné vyhlášky obcí přezkoumává. Nacher a Králíček argumentují tím, že z práce řidiče taxi se stala práce bez požadavků na odbornou kvalifikaci.
Pro návrh poslanců ANO hlasovalo 92 poslanců nejen z řad vládní koalice, ale přidali se i Piráti. Ostatní opoziční poslanci hlasovali proti.
„V některých místech se tato činnost stala doménou cíleně příchozích cizinců z třetích zemí bez znalosti češtiny a českého silničního provozu, kteří jsou ochotni tuto práci vykonávat za nízké výdělky," píšou ve zdůvodnění. Podle nich tak následně klesla kvalita i bezpečnost přepravy a cestující se často s řidičem nemůže domluvit.
S obdobným návrhem přišel i předseda Pirátů Zdeněk Hříb. K jeho návrhu se přihlásil jeho stranický kolega Samuel Volpe. Chtěl pro taxikáře zkoušku z češtiny nebo angličtiny, a to v rozsahu nezbytném pro poskytnutí přepravy. Podle ministra dopravy Bednárika ale obsahoval věcné a legislativní chyby. Zkoušky z místopisu zrušila novelizace zákona účinná od července 2020. Sněmovna o tomto návrhu už nehlasovala, protože schválila už uvedený návrh ANO.
Proti zkoušce z češtiny se vyslovil například Michal Kučera (TOP 09), který soudil, že jde o protitržní regulaci, kdy budou fungovat hlavně dražší taxislužby. „My dáváme možnost a zmocnění obcím, aby si to ony rozhodly," argumentoval Nacher. Zdůraznil, že z návrhu nevyplývá povinnost, ale že o ní rozhodnou místní politici.
„Ničíte něco, co funguje," reagoval Matěj Hlavatý (STAN). Upozorňoval, že cizinci, kteří si takto vydělávají, nezatěžují sociální systém. Podle lidovce Benjamina Činčily toto omezení nedává smysl a pouze zdraží taxislužby. Ivan Adamec (ODS) si kladl otázku, proč se nezavedou i zkoušky z angličtiny, když do tuzemska míří značné množství cizinců.
Zpřístupněná data, kterých se novela týká, budou dostupná prostřednictvím Celostátního dopravního informačního systému, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Státní i obecní policie, silniční správní úřady nebo hasiči budou muset ŘSD poskytovat bezodkladně aktuální informace, které bude systém spravovat. Za porušení povinnosti bude hrozit pokuta až 100.000 korun. Vlastníci nebo správci pozemních komunikací budou muset poskytovat informace o umístění autobusových zastávek. Obdobně se budou tyto povinnosti týkat třeba železničních zastávek nebo přístavišť.
Kromě informací o aktuální dopravní situaci má systém nově poskytovat také údaje o dopravním značení, přechodných úpravách provozu a vybraných parkovištích. Postupně přibudou i informace o přístupových uzlech veřejné dopravy, o železničních stanicích a nástupištích, autobusových zastávkách, přístavech nebo letištích, včetně údajů o bezbariérovosti a přístupových cestách.
Sněmovna odmítla návrh Jana Svitáka (STAN), který chtěl omezit nejvyšší přípustnou hmotnost jízdní soupravy na 40 tun. Ministr Bednárik s návrhem nesouhlasil a nedoporučil ho ani hospodářský výbor. Bednárik nesouhlasil ani s dalším návrhem, který předložil poslanec Sviták s Martinem Kolovratníkem (ANO). Tento návrh reagoval na změnu, která nastala k 1. červenci, a upravoval v souvislosti se zrušením definice zastavěného území nové parametry silničního ochranného pásma. Sněmovna ho nepřijala.
S podporou ministra dopravy naopak Sněmovna schválila návrh Zuzany Ožanové (ANO), který odkládá základní účinnost zákona na 31. prosinec letošního roku. Další části zákona mají podle původního návrhu začít platit od 31. prosince 2028.