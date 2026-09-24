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Některé platformy zkoušky pro taxikáře vítají, pro další je to zbytečná zátěž

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Zatímco platforma Liftago schválení možnosti zavést pro řidiče taxislužby zkoušky z češtiny a místopisu vítá, Bolt považuje takovou povinnost za zbytečnou byrokratickou zátěž. Uber uvedl, že podporuje opatření, která přispívají k bezpečným a kvalitním službám.
Některé platformy zkoušky pro taxikáře vítají, pro další je to zbytečná zátěž

Některé platformy zkoušky pro taxikáře vítají, pro další je to zbytečná zátěž

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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