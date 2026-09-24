Některé platformy zkoušky pro taxikáře vítají, pro další je to zbytečná zátěž

Liftago návrh vítá. „Česko se tím vrací k praxi běžné v řadě evropských měst, kde řidiči taxi musí kvůli ochraně zákazníka prokázat určitou kvalifikaci. Například ve Vídni musí všichni řidiči, včetně těch z mezinárodních platforem, složit zkoušku z němčiny i znalosti města, Česko po zrušení městských zkoušek v roce 2020 tuto základní pojistku bezpečnosti a kvality ztratilo," uvedl Lukáš Musil z Liftaga.
Podle něj možnost povinné zkoušky z jazyka či místopisu nebude pro Liftago znamenat zásadní změnu, protože společnost dlouhodobě spolupracuje s řidiči, kteří ve městě bydlí a komunikativně ovládají češtinu.
Povinné jazykové a místopisné zkoušky podle generálního manažera Boltu pro Česko a Slovensko Jana Uhlíře nezajistí bezpečnou a kvalitní taxislužbu. Společnost věří, že samosprávy upřednostní spolupráci s platformami, které využívají digitální možnosti, před regulací a další byrokratickou zátěží. Společnost nicméně rozhodnutí bude respektovat a případně řidičům s přípravou na zkoušky pomůže.
Bolt v Praze podle Uhlíře eviduje stížnosti na nedostatečnou znalost jazyka u 0,006 procenta jízd. „Jde o zlomek případů, který nevyžaduje plošné testování, ale cílenou reakci tam, kde problém skutečně nastane. Obáváme se také, že možnost nastavit zkoušky v každé obci jinak povede k roztříštěnému trhu, odlivu řidičů, a tím i k delším čekacím dobám a vyšším cenám - zejména v noci, kdy jsou bezpečnost a dostupnost nejdůležitější," dodal.
„Podporujeme opatření, která pomáhají zvyšovat úroveň služeb a přispívají k bezpečnému, spolehlivému a kvalitnímu zážitku pro zákazníky a řidiče. Jsme i nadále připraveni konstruktivně spolupracovat s městy a zákonodárci na příslušných opatřeních, která tyto cíle podporují," uvedla mluvčí Uberu pro Česko Iwona Kruk.
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Možnost, aby samosprávy rozhodly, zda budou řidiči taxislužeb na jejich území povinně skládat zkoušky z českého jazyka a místopisu, navrhli pozměňovacím návrhem k novele zákona o silničním provozu pražští poslanci ANO Patrik Nacher a Robert Králíček. Rozsah znalostí by měl být podle návrhu v rozsahu potřebném pro výkon práce řidiče taxislužby. Případnou nejednotností mezi vyhláškami by se zabývalo ministerstvo vnitra, které obecně závazné vyhlášky obcí přezkoumává.
Podle dřívějšího vyjádření ministerstva dopravy návrh poslanců ANO sleduje stejný cíl jako programové prohlášení vlády, které počítá se zavedením povinného prokazování znalosti českého jazyka a sjednocením požadavků na řidiče taxislužeb a přepravních platforem. Ministerstvo proto neplánuje připravovat vlastní úpravu.