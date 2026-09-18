Barevné silikonové formy vypadají nevinně, ale při pečení pouštějí do těsta látky, které v kosmetice už zakázali

Když organizace BEUC v roce 2022 sebrala silikonové formy z devíti zemí EU a poslala je do laboratoří, výsledek překvapil i samotné testery. Všech 44 kusů, od levných marketplace produktů po značky Amazon Basics či Tupperware, pustilo do potravinového simulantu nebo do okolního vzduchu cyklické siloxany. Látky s kódovými názvy D4, D5 a D6, které Evropská unie od června 2026 výrazně omezuje v kosmetice a dalších spotřebitelských směsích. Jenže v kuchyňském náčiní pro ně žádný srovnatelný unijní limit dodnes neexistuje.
Jaké látky silikonové formy při pečení pouštějí do jídla i do vzduchu
Jádrem problému jsou nízkomolekulární cyklické siloxany, oligomery, které v silikonu zůstávají jako výrobní zbytky. Laboratoře v rakouském VKI, dánském Tænku i italském Altroconsumo zachytily zejména D4 (oktamethylcyklotetrasiloxan), D5 a D6, v některých vzorcích navíc benzofenon a dibutylftalát. Novější akademická studie publikovaná v roce 2025 na 25 pečicích silikonech
potvrdila migraci součtu D4 až D16 do simulantu mastných potravin.
Bavorský Zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin (LGL) přidal další rozměr: při pečení v silikonových formách naměřil cyklické siloxany D3 až D9 přímo v pokojovém vzduchu. Člověk tedy tyto sloučeniny nejen sní, ale současně vdechuje.
Znepokojivý detail z
reportu BEUC: u šesti ze 44 vzorků se uvolňování látek mezi prvním a třetím testovacím cyklem zvýšilo. Problém se tedy u části výrobků nedá „vypéct pryč“; při opakovaném používání se naopak prohlubuje. Proč rozhoduje kvalita výroby, a ne barva formy
Rozšířený mýtus tvrdí, že nebezpečné jsou hlavně křiklavě zbarvené formy. Laboratorní data ukazují jinam. VKI výslovně uvádí, že i „zeleně“ hodnocené kusy uvolňovaly látky, jen v menší míře. Klíčovým faktorem se ukázala kvalita výrobního procesu, konkrétně krok zvaný dotvrzení neboli post-curing.
Výzkumníci z Technické univerzity v Drážďanech popsali mechanismus detailně: průmyslové dotvrzení při 200 °C po čtyři hodiny s prouděním vzduchu dokáže snížit podíl těkavých složek z 1,03 % na 0,38 %. Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) stanovuje pro silikonové elastomery strop 0,5 % volatilních a 0,5 % extrahovatelných složek. Poctivě dotvrzený výrobek tento limit splní. Jenže dotvrzení stojí čas, energii a peníze, a právě tady šetří výrobci levného marketplace zboží.
Mezi propadlými kusy v celoevropském testu figurovaly dvě formy z AliExpressu, výrobek z Wish.com i ionEgg. Současně se ale v červené kategorii ocitly Amazon Basics Reusable Silicone Baking Cups a forma Tupperware, tedy značky, u kterých by spotřebitel čekal vyšší standard. Cenová kategorie ani logo samy o sobě záruku kvality výroby neposkytují.
Regulační slepá skvrna: proč kuchyňský silikon uniká přísným pravidlům
Nařízení EU 2024/1328 zařadilo D4, D5 a D6 mezi látky omezené v rámci chemické legislativy REACH. Od 6. června 2026 platí pro řadu spotřebitelských směsí limit 0,1 %. V kosmetice začalo omezování ještě dříve; D4 a D5 v oplachových přípravcích jsou regulovány už roky.
U materiálů pro styk s potravinami ovšem panuje jiný právní režim. Evropská unie má detailní harmonizovaná pravidla pro plasty, keramiku, regenerovanou celulózu a aktivní obaly. Silikon mezi ně nepatří. Spadá pod obecný rámec a zásady správné výrobní praxe, případně pod národní předpisy jednotlivých členských států.
Evropská komise tuto mezeru sama pojmenovala ve své evaluaci z roku 2022: nedostatek specifických pravidel mimo plasty může negativně dopadat na bezpečnost. Briefing Evropského parlamentu z roku 2026 situaci shrnuje číslem: z celkem 17 skupin materiálů pro styk s potravinami mají vlastní unijní specifická opatření pouhé čtyři. Silikon mezi nimi chybí.
Výsledek pro spotřebitele? Méně jednotných limitů, slabší dozor a podstatně menší veřejná debata, než jakou vyvolaly třeba PFAS v nepřilnavém nádobí.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Jak poznat rizikovou formu a co s ní v kuchyni dělat
Dánský Tænk i bavorský LGL formulují shodná praktická doporučení:
Před prvním použitím formu umyjte, vyhřejte naprázdno při 200 °C v dobře větrané troubě, poté znovu umyjte. Při pečení se držte teplot kolem 200 °C; vyšší teploty urychlují migraci. Opotřebené, popraskané nebo trvale zapáchající kusy vyřaďte. Při nákupu hledejte symbol sklenička-vidlička, čitelně uvedenou maximální teplotu, identifikovatelného výrobce a smysluplný návod. BEUC upozorňuje, že u marketplace vzorků často chyběly jakékoli kontaktní údaje na výrobce.
Silný zápach čerstvě rozbalené formy funguje jako varovný signál; pravděpodobně indikuje vyšší podíl těkavých výrobních zbytků a nedostatečné dotvrzení. Pokud forma i po vyhřátí výrazně páchne, stojí za zvážení ji nepoužívat.
Český trh bez veřejně dohledatelných cílených testů siloxanů
Státní zemědělská a potravinářská inspekce na svém webu potvrzuje, že dozoruje materiály a předměty pro styk s potravinami včetně silikonů. Ve veřejně dostupných materiálech SZPI se nám ovšem nepodařilo dohledat konkrétní publikovaný program ani výsledky cílených testů silikonových pečicích forem na siloxany. Český zákazník se přitom s přeshraničními marketplace nabídkami velmi podobnými těm propadlým v celoevropském testu setkává běžně.
Kdo chce riziko minimalizovat, má po ruce osvědčenou alternativu: sklo, smaltovaný plech nebo nerez. BfR je považuje za vhodné materiály pro kontakt s potravinami, a žádný z nich cyklické siloxany neuvolňuje.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková