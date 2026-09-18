Pokaždé, když sklidíme jahody, vydloubeme z nich pár semínek. Lidé se nám smějí, ale my díky tomu ušetříme stovky ročně za sazenice

Ano, čtete správně – jahody si můžete snadno vypěstovat ze semínek z plodů, které jste si koupili v obchodě (lepší však budou ty z farmářského trhu, adaptované na naše podmínky). Je to překvapivě jednoduché – stačí jen dodržovat několik základních pravidel.
Nasbírejte si zralá semínka
Když si koupíte čerstvé jahody v supermarketu, ostrým nožem opatrně odřízněte vrchní část, tzv. kalich. Kalich obsahuje zralá semínka, která budete potřebovat k výsadbě.
Vrcholky jahod položte semeny nahoru na papírovou utěrku a nechte je několik dní schnout na teplém a suchém místě. Jakmile jsou semínka suchá, jednoduše je vydrolte. Připravte si pěstební nádobu
Nyní, když máte semena
jahod dokonale zbavená dužiny, je čas připravit vhodnou nádobu pro jejich pěstování. Vyberte květináč nebo truhlík s dobrou drenáží, abyste zabránili přemokření. Dobře poslouží i mělký podnos nebo misky na sazenice. Nádobu naplňte substrátem s mírně kyselou reakcí, například směsí rašeliny a písku. Tím vytvoříte pro klíčení semen jahodníku mnohem příznivé prostředí. Zdroj fotografie: David Kingham / Creative Commons / CC BY-NC-ND 2.0. Jahodníky mulčujte a hnojte
Před vysazením semen zamlčujte povrch půdy slámou. Ta nejen pomáhá udržet vlhkost, ale také zabraňuje tomu, aby se v květináči uchytily otravné plevely. Chcete-li jahodníkům dodat výživnou vzpruhu, zvažte proložení půdy dobře uleželým hnojem. A
vyzkoušet můžete i hnojení kurkumou. Výsadba semen jahodníku
V půdě udělejte malé rýhy nebo brázdy vzdálené od sebe asi 2 cm. Do těchto rýh opatrně vložte semínka jahodníku a zasypte je zeminou.
Půdu lehce přitlačte a navlhčete jemným postřikem vodou. Při výsadbě je důležité udržovat vhodnou teplotu – přibližně 18 až 22 °C. V chladnějších podmínkách může klíčení trvat o něco déle. Zdroj fotografie: Depositphotos Trpělivost a opatrná péče
Přibližně po 14 až 20 dnech zpozorujete první klíčky. Tyto mladé semenáčky ovšem budou potřebovat speciální péči, aby z nich vyrostly zdravé jahodníky.
Zajistěte jim především dostatek slunečního světla (vyžadují minimálně 6 hodin slunečního svitu denně). Pravidelně je zalévejte, ale dávejte pozor, abyste je nepřelévali, protože jahody jsou při přemokření náchylné k hnilobě kořenů. Přesaďte je a dopěstujte
Jakmile sazenice jahod vyrostou v mladé rostliny se dvěma pravými listy, můžete je přesadit do větších nádob nebo přímo na záhon (to však až na jaře, pro podzimní výsadbu se nehodí). Dopřejte jim dostatek prostoru k růstu a ony se vám včas odmění chutnými a šťavnatými plody.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři