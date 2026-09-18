Připravili mě o dva roky života. Neporažená hvězda se pustila do UFC

V červenci 2024 porazil Manela Kapeho a završil sedmou výhru ze sedmi zápasů v UFC. Novou smlouvu však nedostal. Od té doby nastoupil Mokaev osmkrát v MMA a grapplingu, získal tituly v BRAVE CF i ACBJJ a dál čekal na nabídku, která by ho vrátila do nejslavnější MMA organizace světa.
Slib, který nepřišel
Mokaev nyní v rozhovoru pro BBC Sport otevřeně popsal svou frustraci. Podle jeho slov mu člen vedení UFC Hunter Campbell slíbil možnost návratu, k nové smlouvě ale ani po dvou letech nedošlo. „Hunter mi něco slíbil. V podstatě mi promarnili dva roky života,“ prohlásil šestadvacetiletý bojovník.
Britský reprezentant narozený v Dagestánu také odmítá, že by hlavním důvodem jeho konce bylo chování před zápasem s Kapem. Připomněl, že s ním UFC během jeho působení opakovaně prodloužilo smlouvu. Sám se domnívá, že problémem mohl být spíš jeho styl založený na wrestlingu. Tvrdí dokonce, že po druhém zápase jeho manažer dostal zprávu, podle níž UFC nechtělo další bojovníky vyhrávající na body.
Deset tisíc za Musumeciho
Další spor přišel kvůli nabídce z UFC BJJ. Podle Mokaeva mu organizace nabídla 10 tisíc dolarů (asi 212 tisíc korun) za grapplingový zápas s Mikeym Musumecim, pětinásobným mistrem světa a šampionem UFC BJJ. Samotnou částku označil za velmi nízkou, přesto byl připraven nabídku přijmout, pokud by mu otevřela dveře zpět do MMA.
To mu však UFC podle jeho verze nezaručilo. Grappling a případný návrat do klece měly být dvě oddělené věci. Mokaev proto nabídku odmítl a připustil, že jeho odpověď vedení organizace byla výrazně ostřejší.
Návratu do UFC se přesto nevzdává. Kvůli této možnosti se dosud vyhýbal dlouhodobým smlouvám jinde, nabídku na více zápasů dostal například od PFL. Pokud se postoj UFC nezmění, je podle svých slov připraven rozhodovat se hlavně podle toho, co bude nejlepší pro jeho rodinu. Po dvou letech čekání už tedy nechce svou kariéru stavět pouze na příslibu návratu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková