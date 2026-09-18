Češi vykopávají klasické vany. Vytlačuje je pohodlná novinka vhodná především pro důchodce

Pro řadu seniorů a lidí s omezenou pohyblivostí představuje vstup do klasické vany náročnou překážku. Přehození nohy přes vysoký okraj, udržení rovnováhy na kluzké ploše – to vše může být nejen obtížné, ale v některých případech zcela nemožné. Právě proto se na trhu objevilo řešení, které kombinuje bezpečnost s komfortem relaxační koupele.
Dvířka místo akrobacie
Walk-in vany, známé také jako bezbariérové vany nebo vany s dvířky, fungují na jednoduchém principu. Místo přelézání vysokého okraje stačí otevřít dvířka umístěná obvykle na čelní straně, vstoupit dovnitř a pohodlně se posadit. Vstupní práh bývá vysoký pouhých 10 až 15 centimetrů, což minimalizuje riziko zakopnutí.
Výrobci garantují napuštění celé vany přibližně za čtyři minuty. Jak hladina stoupá, můžete sedět na integrovaném sedátku, které bývá standardně vybaveno protiskluzovou úpravou. Voda vás postupně obklopuje a vy můžete sledovat, jak se vana plní, aniž byste museli stát nebo udržovat rovnováhu.
Jakmile dosáhnete požadované hladiny, stačí se uvolnit a užívat si teplo. Některé modely nabízejí doplňkové funkce jako masážní trysky, mikrobubliny nebo masáž horkým vzduchem. Pokud voda během koupele vychladne, můžete ji pomocí praktické páky částečně vypustit a doplnit teplou vodou.
Bezpečnost zaručují těsnicí systémy
Klíčovou otázkou u van s dvířky je pochopitelně vodotěsnost. Dvířka jsou vyrobena z akrylátu, sklolaminátu nebo tvrzeného skla. Obvodový rám a uzavírací mechanismus bývají z hliníku nebo nerezu. Vana je vybavena zámkovým systémem, který zabraňuje náhodnému otevření během koupele.
Po skončení relaxace otevřete odtok pomocí páčky umístěné v horní části vany. Výrobci garantují vypuštění za přibližně 90 vteřin. Teprve po úplném vyprázdnění můžete bezpečně otevřít dvířka a vystoupit – bez spěchu, bez strachu z vytopení okolí.
Vnitřek vany bývá standardně vybaven protiskluzovou úpravou dna i sedátka a integrovanými madly, která pomáhají při usedání i vstávání. Páka pro ovládání odtoku je navržena tak, aby byla snadno dostupná a ovladatelná i s minimální námahou.
Dostupnost v českých podmínkách
Walk-in vany se v Česku prodávají pod různými názvy – bezbariérové vany, vany pro handicapované nebo prostě vany s dvířky. Cenově se pohybují v řádu desítek tisíc korun, konkrétní částka závisí na typu, výrobci a vybavení.
Koupel se tak znovu stává přirozenou součástí dne, ne něčím, co vyžaduje plánování nebo přemlouvání. Bez nutnosti akrobatických výkonů, bez obav z uklouznutí. Prostě otevřít, vejít, zavřít a být v teple – přesně tak, jak má relaxace vypadat.
Zdroje článku: agingcareguide.com, eurekalert.org, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková