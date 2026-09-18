Bývalí slávisté jako záchrana pro Spartu? Po případu Juráska už to pro Rosického nemusí být překážka

- Gladbach odvolal po třech porážkách a skóre 3:12 trenéra Eugena Polanského
- Tipsbladet mluvil o nabídce kolem čtyř milionů eur, tedy zhruba sta milionů korun
- Reportérka Bildu i Sky Sports zájem popřely, podle nich žádný kontakt neproběhl
- Sparta má po osmi kolech dvanáct bodů, čtyři výhry, čtyři porážky a deváté místo
- Sportovní ředitel Tomáš Rosický o konci Priskeho zatím mluvit nechce
Německá stopa, která možná nikam nevede
Situace má dvě roviny a obě jsou zajímavé. Ta první je německá. Gladbach hledá kouče, Kicker spekuloval o několika jménech včetně Bo Henriksena a Oleho Wernera, dánské zdroje k nim přidaly Priskeho. Německá strana ale tvrdí, že v klubu není téma.
Druhá rovina je domácí a s Německem nesouvisí. Sparta zažila nejhorší vstup do sezony v historii samostatné ligy, inkasovala dvanáct gólů a kotel po zápase v Hradci volal po Priskeho odchodu nahlas. Vedení ho podrželo, výhra nad Jabloncem přinesla oddech, jenže nic víc.
Priske už jednou takhle odešel. V létě 2024 po dvou titulech do Feyenoordu, kde vydržel sotva půl roku a vrátil se na Letnou jako náhrada za odvolaného Larse Friise.
Tři česká jména
Kdyby tedy Rosický náhradu hledat musel, nabízejí se tři domácí varianty.
Martin Hyský je z nich nejsnazší, protože je bez angažmá a Sparta by ho nemusela vykupovat ze smlouvy. V Karviné odvedl výbornou práci, hrál ofenzivní fotbal a posouval mladé hráče. V Plzni to nevyšlo, mluvilo se o špatných vztazích uvnitř týmu. Slávistická minulost by dnes zřejmě problém nebyla, což naznačil už příchod Matěje Juráska.
Aleš Majer je asi nejzajímavější volba. V Mladé Boleslavi prosadil technický, kombinační fotbal a neustoupil od něj ani v době, kdy tým kvůli chybám nebodoval. Vedení ho podrželo, což v Česku není zvykem, a letos to nese ovoce, čtrnáct bodů ze sedmi zápasů a neporazitelnost. Rosický přitom veřejně razí právě fotbalovou cestu. Otevřenou otázkou by byla jazyková bariéra, protože sparťanskou sestavu tvoří převážně cizinci.
Luboš Kozel dlouhodobě dělá v Jablonci nadstandardní práci, letos se probil do Konferenční ligy a jeho tým umí obírat favority. I on má slávistickou minulost a i on preferuje atraktivní fotbal před pragmatismem.
Nebo zase zahraničí
Poslední varianta je nejpravděpodobnější a zároveň nejméně vděčná pro spekulace. Sparta jde dlouhodobě mezinárodní cestou, kabina je z většiny cizinecká a Rosický se dříve vyjádřil, že vhodného kandidáta na českém trhu nevidí. Po Priskem přišel Friis, po Friisovi zase Priske. Vzorec je čitelný.
Nic z toho ovšem neplatí, dokud Sparta nemá důvod trenéra měnit. Ve středu hraje v Jerevanu a v neděli v Olomouci. Dva zápasy, po kterých bude tahle debata buď hlasitější, nebo na měsíc utichne.
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