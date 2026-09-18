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Zázračné WC „bomby“ vyrobíte doma: Okamžitě zneškodní nepříjemný zápach linoucí se koupelnou. Vydrží až 14 dní bez výměny

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Čištění toalety není příliš velká zábava, ale často nám s tím pomáhají různé chemické WC bloky a závěsy, které jsou ale také čím dál dražší. Ušetřete výrobou vlastního WC bloku.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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