Z Prahy do UFC a zpět. Jak návrat změnil kariéru Machmuda Muradova

Machmud „Mach“ Muradov je Uzbek narozený v Dušanbe, velkou část své bojové kariéry však spojil s Českem. V Praze našel zázemí v Monster Gymu u Petra Knížete a postupně se z domácí scény dostal až mezi bojovníky UFC.
Praha otevřela cestu do UFC
Ještě před UFC sbíral Muradov výhry v XFN a dalších evropských organizacích. Důležitou roli sehrálo také setkání s Floydem Mayweatherem v Praze v roce 2017. Muradov se následně stal prvním MMA bojovníkem zastupovaným Mayweatherovým Money Teamem.
V roce 2019 přidal dvě rychle po sobě jdoucí výhry v OKTAGONu a přišla nabídka z UFC. Americká organizace později připomněla, že české prostředí a Monster Gym patřily k důležitým částem jeho cesty mezi světovou elitu.
Premiéru v UFC zvládl v září 2019 proti Alessiu Di Chiricovi a vyhrál jednomyslně na body. O několik měsíců později knokautoval Trevora Smithe a třetí vítězství přidal proti Andrewu Sanchezovi.
Po startu 3-0 se jeho postup zpomalil. Gerald Meerschaert ho ukončil na submisi, Caio Borralho porazil na body. Muradov se poté vrátil výhrou nad Bryanem Barberenou. Poslední duel s Aliaschabem Chizrievem v únoru 2024 skončil po neúmyslném zásahu do oka bez výsledku.
Návrat změnil jeho pozici
Další zápas měl Muradov absolvovat na UFC 301 proti Michelu Pereirovi, kvůli infekci ale odstoupil. Nedlouho poté jeho působení v organizaci skončilo. Z UFC odešel se čtyřmi výhrami, dvěma porážkami a jedním zápasem bez výsledku.
V září 2024 se vrátil do OKTAGONu a proti bývalému šampionovi KSW Scottu Askhamovi vyhrál jednomyslně na body. Následoval Yasubey Enomoto, kterého v březnu 2025 ukončil ve druhém kole.
O tři měsíce později přišla jedna z největších výher jeho kariéry. V pražském Edenu přebodoval Patrika Kincla a získal prozatímní titul střední váhy.
Další posun přišel v létě 2026. Po zranění Daniela Škvora přijal Muradov na poslední chvíli zápas s Willem Fleurym a přešel do polotěžké váhy.
Na Štvanici irského šampiona ukončil ve druhém kole a získal další pás. Z bojovníka, který se po odchodu z UFC vracel na evropskou scénu, se tak během necelých dvou let stal držitel titulů ve dvou váhových kategoriích OKTAGONu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka