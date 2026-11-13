Siniaková se kvůli zraněné soupeřce rozplakala. Stále může na Turnaji mistryň myslet na titul

Výsledek 6:2, 4:2 a skreč soupeřek vypadá v tabulce jako hladce splněný úkol. Na kurtu v Indian Wells to tak ale nevypadalo. Česko-americký pár měl rozhodující zápas skupiny pod kontrolou od prvního gamu, jenže poslední výměna neskončila vítězným úderem. Skončila pádem u sítě, tichem v hledišti a přichystaným invalidním vozíkem. Siniaková s Townsendovou jdou z druhého místa skupiny dál a o titul pořád hrají. Z postupu se ovšem radovat nemohly.
Ticho u sítě
Hrál se druhý set, Siniaková s Townsendovou vedly 4:2 a měly v kapse brejk. Melicharová-Martinezová stála u sítě a vracela míč obloučkem přes Siniakovou. Pak nepříjemně upadla. Podle online reportáže serveru Onlajny.com bylo okamžitě jasné, že jde o levé koleno a že zápas nejspíš nebude pokračovat.
Na kurt dorazila pomoc a obsluha přichystala invalidní vozík. Melicharová-Martinezová se nakonec zvedla sama a došla na lavičku. Po krátké konzultaci zápas skrečovala. Hrací čas se zastavil na hodině a minutě.
Siniaková emoce neskrývala. Na kurtu mluvila i za Townsendovou: takhle nikdo postoupit nechce. Dodala, že doufá, že Nicole bude v pořádku pro Billie Jean King Cup. Jak vážné zranění je, nebylo bezprostředně po utkání známo.
Ke kontextu patří i to, že Melicharová-Martinezová není pro český tenis cizí jméno. Reprezentuje sice Spojené státy, ale podle
profilu na webu WTA se narodila v Brně, mluví česky a jako oblíbené město uvádí Prahu. Siniaková ji navíc dobře zná jako dlouholetou soupeřku ze špičky čtyřhry. Zápas, který měly pevně v rukou
Sportovně šlo o jasnou záležitost. Siniaková s Townsendovou vstoupily do utkání vedením 5:0 a první set uzavřely 6:2. Podle reportáže měly převahu na servisu, na returnu i u sítě. Proměnily čtyři z devíti brejkbolů a získaly 48 bodů proti 33.
Soupeřky přitom nepatřily k outsiderkám. Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou měly před turnajem sezonní bilanci 25:13, vyhrály v Guadalajaře a hrály finále v Římě a v Ning-po. Byl to přímý souboj o druhé postupové místo a česko-americký pár by ho podle nás přesvědčivě vyhrál, i kdyby zápas došel do konce. Skreč tak nerozhodla o tom, kdo je lepší. Jen připravila vítězky o čisté vítězství.
Jak funguje cesta k titulu
Turnaj mistryň se letos hraje od 8. do 15. listopadu v Indian Wells na tvrdém povrchu. Ve čtyřhře startuje osm nejlepších párů sezony a formát je stejný jako u singlistek:
dvě skupiny po čtyřech párech, každý hraje s každým, tedy tři zápasy, postupují dva nejlepší z každé skupiny, semifinále se hrají křížově: vítězný pár jedné skupiny proti druhému páru z té druhé, při shodě dvou párů rozhoduje vzájemný zápas, při shodě tří párů rozhoduje procento vyhraných setů, pak procento vyhraných gamů a nakonec pořadí v žebříčku Race to the Finals.
Tato kritéria přesně popisují
pravidla WTA. Pro Siniakovou s Townsendovou nakonec složité počítání nebylo potřeba. Skupinu 2 vyhrály bez ztráty Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou s bilancí 3:0. Italky na úvod porazily právě česko-americký pár 6:4, 1:6, 10:8 a v posledním kole zdolaly Perezovou se Schuursovou 6:3, 6:4. Siniaková s Townsendovou skončily druhé s bilancí 2:1, Bucsaová s Melicharovou-Martinezovou třetí s bilancí 1:2. Proč jsou pořád favoritkami
Úvodní porážka s Italkami mohla vyvolat pochybnosti. Čísla za celou sezonu je ale rychle rozptýlí. Podle oficiálního přehledu WTA před turnajem šly Siniaková s Townsendovou do turnaje s bilancí 36:4 a s pěti tituly z roku 2026:
Turnaj Kategorie Indian Wells WTA 1000 Miami WTA 1000 Madrid WTA 1000 Roland Garros grandslam US Open grandslam
Siniaková do Indian Wells přijela jako světová jednička ve čtyřhře, Townsendová jako dvojka. Turnaj mistryň jim ale zatím jako páru chybí. V roce 2024 hrály finále, loni skončily v semifinále. Podle
WTA se do semifinále dostaly při všech třech společných startech.
Siniaková sama ví, jak se tenhle turnaj vyhrává. V roce 2021 ho ovládla s Barborou Krejčíkovou. Pokud pár zvládne semifinále, dá se čekat, že ve finále půjde do zápasu jako mírný favorit proti komukoli. Takovou sezonu prostě odehrál.
S kým a kdy se hraje semifinále
Jako druhé ze skupiny 2 narazí Siniaková s Townsendovou na vítězky skupiny 1. O pořadí v ní se rozhodovalo až v pátečním programu. Ve hře o postup byly Gabriela Dabrowská s Luisou Stefaniovou, Kuo Chan-jü s Kristinou Mladenovicovou a Sie Su-wej s Jelenou Ostapenkovou.
Semifinále jsou na programu v sobotu 14. listopadu. Nejdřív se hrají obě semifinále dvouhry od poledne místního času, po nich přijdou na řadu čtyřhry. Kvůli časovému posunu vychází deblová semifinále pro české diváky na sobotní večer až noc na neděli. Přenos vysílá CANAL+ Sport 2. Finále čtyřhry je na programu v neděli po finále dvouhry.
Siniaková s Townsendovou mají za sebou zápas, který vyhrály, ale nemohly ho oslavit. V sobotu dostanou šanci odehrát utkání, které rozhodne raketa, a ne levé koleno soupeřky.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný