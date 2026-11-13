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Siniaková se kvůli zraněné soupeřce rozplakala. Stále může na Turnaji mistryň myslet na titul

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Dennívýzva
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Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily na Turnaji mistryň do semifinále. Zápas ale ukončila skreč zraněné Nicole Melicharové-Martinezové.
Siniaková se kvůli zraněné soupeřce rozplakala. Stále může na Turnaji mistryň myslet na titul

Siniaková se kvůli zraněné soupeřce rozplakala. Stále může na Turnaji mistryň myslet na titul

Zdroj: WTA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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