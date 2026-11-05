NHL po noci: Kempe sestřelil San Jose hattrickem, Ottawa otočila zápas a Seattle rozhodl v prodloužení

Los Angeles Kings se ve středu večer mohli opřít o výkon Adriana Kempeho. Švédský útočník se po krátké absenci vrátil do sestavy a hned ukázal, jak důležitým hráčem pro Kings je. Při vítězství nad San Jose 7:2 zaznamenal hattrick a jednu asistenci. Výrazně se prosadili také Quinton Byfield a Artěmij Panarin. Zbývající tři zápasy přinesly těsnější výsledky. Ottawa zvítězila v Buffalu 2:1, Florida doma porazila Chicago 5:3 a Seattle přetlačil Calgary 2:1 po prodloužení. Los Angeles – San Jose 7:2: Kempe slavil návrat hattrickem Adrian Kempe nemohl svému týmu připravit mnohem lepší návrat. Proti San Jose otevřel skóre už po minutě a 23 sekundách, další branku přidal v první třetině a ve druhé završil hattrick. Pro švédského útočníka šlo o pátý třígólový zápas v NHL. Kings rozhodli prakticky už během úvodní třetiny, kterou vyhráli 3:0. Vedle Kempeho se v ní prosadil Quinton Byfield. San Jose sice ve druhé části snížilo zásluhou Macklina Celebriniho, ale domácí pokračovali v produktivním výkonu. Byfield nakonec zaznamenal dvě přesilovkové branky, Artěmij Panarin přidal čtyři asistence a Los Angeles dovedlo utkání k jednoznačnému vítězství 7:2. Za Sharks se vedle Celebriniho prosadil také Ivar Stenberg. Pro Kings je důležité, že dokázali využít návratu jednoho ze svých klíčových střelců. Kempe nebyl pouze nejproduktivnějším hráčem utkání, ale výrazně pomohl rozhodnout zápas už v jeho úvodu. VIDEO Buffalo – Ottawa 1:2: Senators rozhodli dvěma góly ve třetí třetině Buffalo mělo proti Ottawě dlouho nakročeno k vítězství. Po bezbrankové první části otevřel ve druhé třetině skóre Peyton Krebs. Senators však dokázali v závěrečné části utkání vývoj otočit. Nejprve vyrovnal Shane Pinto a v čase 56:51 vstřelil rozhodující gól Michael Amadio. Ottawa tak zvítězila 2:1 a odvezla si z Buffala oba body. Pro domácí byl výsledek nepříjemný především proto, že vedení drželi až do poslední třetiny. Senators ovšem ukázali schopnost zvládnout utkání, ve kterém dlouho tahali za kratší konec. VIDEO Florida – Chicago 5:3: Panthers využili produktivní první třetinu Florida vstoupila do domácího utkání proti Chicagu lépe a po úvodní části vedla 2:0. Panthers se mohli opřít o aktivitu útočných hráčů, především Cartera Verhaegheho a Sama Reinharta. Chicago se však nenechalo zcela vyřadit ze hry. Dokázalo skórovat ve druhé i třetí třetině a držet zápas otevřený. Florida nakonec zvítězila 5:3. Panthers přitom měli výraznější střeleckou převahu. Na branku soupeře vyslali třicet střel, zatímco Chicago dvacet. Pro Floridu šlo o důležité domácí vítězství, zatímco Blackhawks znovu doplatili na nepříznivý začátek utkání. VIDEO Seattle – Calgary 2:1 po prodloužení: Beniers rozhodl vyrovnaný duel Souboj Seattlu s Calgary byl zcela odlišný od střelecky bohatého utkání v Los Angeles. Calgary se dostalo do vedení v první třetině, Seattle však dokázal odpovědět a zápas po šedesáti minutách dospěl do prodloužení. V něm rozhodl Matty Beniers a zajistil Kraken vítězství 2:1. Pro Seattle šlo o cenný bodový zisk v utkání, které po většinu večera zůstávalo otevřené. Calgary naopak odjíždělo s jediným bodem, přestože dokázalo domácím dlouho vzdorovat. VIDEO Největší příběh večera? Kempeho návrat Ze čtyř středečních zápasů jednoznačně vystupuje výkon Adriana Kempeho. Los Angeles potřebovalo zlepšit výsledky a návrat svého švédského útočníka mu okamžitě přinesl výrazný střelecký impuls. Hattrick a asistence při vítězství 7:2 představují přesně takový výkon, který může změnit atmosféru v mužstvu. Středeční výsledky současně ukázaly, jak rozdílné mohou být cesty k vítězství. Zatímco Kings rozhodli zápas jednoznačnou produktivitou, Ottawa musela dohánět ztrátu a Seattle čekal na rozhodnutí až do prodloužení. Právě proto má smysl sledovat nejen konečné skóre, ale také hráče, kteří o výsledcích rozhodují.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Kempe has hat trick, assist in return, Kings ease past Sharks [ 2 ], The Canadian Press – Scores and schedule for Wednesday, Nov. 4, 2026 [ 3 ].