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Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod

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Stanice metra Hradčanská se má od soboty 16. ledna 2027 uzavřít včetně vestibulu a podchodu. Soupravy linky A jí budou pouze projíždět sníženou rychlostí. Dopravní podnik očekává návrat cestujících ke konci téhož roku. Přípravné práce už začaly, v této etapě však stanice zůstává v provozu.
Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod

Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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