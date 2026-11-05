Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchod

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Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchodPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stanice metra Hradčanská se má od soboty 16. ledna 2027 uzavřít včetně vestibulu a podchodu. Soupravy linky A jí budou pouze projíždět sníženou rychlostí. Dopravní podnik očekává návrat cestujících ke konci téhož roku. Přípravné práce už začaly, v této etapě však stanice zůstává v provozu.
Hradčanská se na dlouhé měsíce zavře. Vlaky budou projíždět a uzavřený zůstane i podchodZdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 05.11.2026 06:54
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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