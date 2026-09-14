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VIDEO: Při náročném požáru ohrožovaly hasiče odletující kusy eternitové střechy

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Dennívýzva
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Pět jednotek hasičů, jeden zraněný, odletující kusy eternitové střechy a obrovské škody. Takový byl zásah u požáru domu ve Zbirohu na Rokycansku. Na místě byla také místní dobrovolná jednotka, která se tímto náročným zásahem dostala do užšího finále ankety Dobrovolní hasiči roku. Kromě nich jsou tam i hasiči z Tachova, kteří se postarali o rodinu, která na Štědrý den přišla o střechu nad hlavou. Hlasování veřejnosti už běží.
VIDEO: Při náročném požáru ohrožovaly hasiče odletující kusy eternitové střechy

VIDEO: Při náročném požáru ohrožovaly hasiče odletující kusy eternitové střechy

Zdroj: JSDH Zbiroh
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