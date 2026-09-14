Pět jednotek hasičů, jeden zraněný, odletující kusy eternitové střechy a obrovské škody. Takový byl zásah u požáru domu ve Zbirohu na Rokycansku. Na místě byla také místní dobrovolná jednotka, která se tímto náročným zásahem dostala do užšího finále ankety Dobrovolní hasiči roku. Kromě nich jsou tam i hasiči z Tachova, kteří se postarali o rodinu, která na Štědrý den přišla o střechu nad hlavou. Hlasování veřejnosti už běží.
VIDEO: Při náročném požáru ohrožovaly hasiče odletující kusy eternitové střechy
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...