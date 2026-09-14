Luxusní jablečný koláč z tvarohového těsta s brusinkami a mandlemi potěší jemností i bohatou chutí

Když chcete upéct opravdu dobrý tvarohový koláč, tenhle stojí za zkoušku. Základ tvoří jemné tvarohovo-máslové těsto, na ně přijde vysoká vrstva šťavnatých jablek, brusinky předem namočené v rumu a navrch ještě mandle, které se v troubě opečou dozlatova. Je to poctivý koláč na plech, dobře se krájí, zůstává vláčný a u nás doma obvykle nevydrží ani do večera.
Tvaroh těsto pěkně zjemní, máslo mu zase dodá chuť, která je proti obyčejnému těstu znát hned. Nejraději ho dělám na větší plech, protože menší dávka u podobného skoro nemá smysl. Hodí se k návštěvě, ke kávě, ale taky jen tak, když je jasné, že druhý den by se pár kousků do krabičky docela šiklo. moučníku
Můj tip je prostý: Jablka nestrouhám úplně najemno. Lepší jsou tenké plátky, případně hrubé struhadlo. Náplň se pak nerozpadne na kaši a v hotovém koláči je ovoce opravdu cítit. Citronová šťáva k nim patří taky, nejen kvůli barvě, ale hlavně kvůli chuti. Recept na vynikající jablečný koláč z tvarohového těsta
Doba přípravy: 35 minut + 2 hodiny chlazení těsta Doba pečení: 40 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: 1 plech 29 × 39 cm Ingredience pro přípravu
Těsto: 250 g polohrubé mouky 250 g tučného tvarohu 200 g másla 100 g moučkového cukru 8 g prášku do pečiva kůra z 1 citronu 1 špetka soli
Jablečná náplň: 1200 g jablek 2 lžíce moučkového cukru 2 lžíce másla 3 hrsti strouhanky 1 hrst sušených brusinek namočených v rumu 1 balení vanilkového cukru šťáva z 1 citronu skořicový cukr podle chuti
Dokončení: 1 vejce na potření 2 až 3 lžíce mandlových lupínků trocha vanilkového cukru na posypání Postup přípravy vláčného jablečného koláče
1. Do větší mísy dejte
polohrubou mouku, přidejte sůl a moučkový cukr. Studené máslo nastrouhejte nahrubo, přisypte prášek do pečiva, citronovou kůru a nakonec do mísy rozdrobte tvaroh. Těsto zpracujte svižně, jen do chvíle, kdy je hladké a drží pohromadě.
2. Hotové
těsto rozdělte na dvě části. Obě zabalte, uložte do lednice a nechte chladit nejméně 2 hodiny. Zpevní, nebude se tolik lepit a při válení se s ním bude pracovat o poznání líp. Mezitím si připravte náplň
3. Na pánvi rozpusťte
2 lžíce másla, nasypte strouhanku a krátce ji opékejte, dokud nezačne lehce zlátnout. Pak pánev odstavte a vmíchejte vanilkový cukr.
4.
Jablka oloupejte a nastrouhejte nahrubo, případně je nakrájejte na tenké plátky. Zakápněte je citronovou šťávou, přidejte moučkový cukr, skořicový cukr a promíchejte. Nakonec přijdou okapané rozinky nebo brusinky, které se předem máčely v rumu. Foto: se souhlasem Dobré recepty od Agi, Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky, které smícháme s brusinkami.
5. Plech o velikosti asi
29 × 39 cm vyložte pečicím papírem. První část těsta rozválejte a přeneste na dno plechu. Když se někde natrhne, nic se neděje. Na plechu ho snadno přimáčknete prsty a zacelíte.
6. Spodní plát posypte
opraženou strouhankou, pokud možno rovnoměrně. Na ni rozložte jablečnou náplň. Jen ji lehce přitlačte, aby vytvořila souvislou vrstvu, ale nemačkejte ji zbytečně silou, pustila by víc šťávy. Foto: se souhlasem: Dobré recepty od Agi, Těsto posypeme opraženou strouhankou. Foto: se souhlasem: Dobré recepty od Agi, Na strouhanku navrstvíme směs jablek a brusinek a přitlačíme.
7 Druhou část
těsta vyválejte přibližně podle velikosti plechu a položte navrch. Okraje, které přesahují, zastrčte dolů nebo je prostě trochu upravte. Povrch několikrát propíchněte vidličkou, aby mohla při pečení unikat pára a těsto nepraskalo.
8. Vrchní těsto potřete rozšlehaným
vejcem, posypte trochou vanilkového cukru a navrch nasypte mandlové lupínky. Kdo má rád výraznější ořechovou chuť, může část mandlí nahradit nasekanými ořechy.
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9. Koláč dejte do trouby předehřáté na
190 °C a pečte přibližně 40 minut, až povrch zezlátne. Každá trouba se chová trochu jinak, takže ke konci pečení je dobré plech občas zkontrolovat, hlavně pokud vaše trouba peče víc shora.
10. Upečený
jablečný koláč nechte nejprve vychladnout přímo na plechu. Krájejte ho až potom, řezy budou úhlednější a jablečná náplň zůstane tam, kde má. Hodí se ke kávě, k čaji i jen tak na talířek. Zbytek dejte do chladu, jestli tedy do druhého dne něco zbude. Ještě pár rad na závěr k jablečnému koláči Vybírejte spíš kyselejší jablka. Chuť koláče pak nebude plochá a ovoce v něm víc vynikne. Když nemáte rozinky a ve spíži najdete jen brusinky, použijte je bez obav. Do téhle náplně sedí překvapivě dobře. Mandlové lupínky sypte až na těsto potřené vejcem. Lépe se přilepí a po upečení jich tolik nespadne. Druhý den bývá koláč často ještě vláčnější, protože jablka a těsto se přes noc trochu propojí. U jablečných moučníků je to běžná věc.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Dobré recepty od Agi