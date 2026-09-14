IKEA plánuje velké změny. Tato zpráva potěší celé Česko

Švédský řetězec IKEA potvrdil plány na rozšíření sítě prodejen v České republice. Ve hře jsou hned tři velká města – Hradec Králové, České Budějovice a Plzeň. Firma ale tentokrát nechce stavět typické obří obchodní domy, jaké známe z Prahy, Brna nebo Ostravy.
Nová strategie míří na menší formáty v centrech měst nebo běžných nákupních centrech, kde si zákazníci prohlédnou vybraný sortiment a větší výrobky si objednají s dovozem domů. Jde o reakci na měnící se nákupní chování – online prodej už tvoří 32,4 procenta celkových tržeb společnosti v Česku.
Rekordní návštěvnost a miliardové tržby
V roce 2025 navštívilo obchodní domy IKEA v České republice 9,4 milionu lidí, což je o 200 tisíc více než rok předtím. Celkový maloobchodní obrat dosáhl 13 miliard korun.
Firma se zaměřuje na regiony, kde zatím není pro zákazníky dostatečně dostupná. Klasický obchodní dům vyžaduje velkou plochu a dobré dopravní napojení, zatímco menší prodejna může fungovat přímo v centru města.
Plánovací studia už dnes fungují v sedmi městech
Koncept menších prodejen IKEA v Česku postupně rozvíjí už nyní. Kromě čtyř klasických obchodních domů v Brně, Ostravě a na pražském Černém Mostě a Zličíně provozuje síť plánovacích studií a výdejních míst.
Plánovací studia aktuálně fungují v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a na pražském Chodově. Zákazníci si v nich mohou naplánovat interiér a objednat zboží s doručením.
Švédský řetězec zároveň pokračuje v trvalém zlevňování stovek položek. Od září 2026 klesla cena legendárních masových kuliček (8 kusů) ze 129 Kč na 99 Kč. Jde o nejoblíbenější nenábytkový výrobek IKEA v Česku i na světě.
Češi jsou lídry v prodeji použitého nábytku
Česká republika drží v rámci celé skupiny Ingka Group globální prvenství v programu Druhý život nábytku, který umožňuje garantovaný odkup použitých kusů. Zákazníci tak mohou starý nábytek prodat zpět a firma ho po renovaci nabídne dalším zájemcům za nižší cenu.
Kombinace dostupných cen, funkčního designu a rostoucího důrazu na udržitelnost potvrzuje, proč si švédský řetězec udržuje silnou pozici na českém trhu i v ekonomicky nejisté době.
Zdroje článku: arecenze.cz, penize.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková