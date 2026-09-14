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Vážná nehoda u Břehova. Auto narazilo do stromu, zraněného vyprošťovali hasiči

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Vážná nehoda u Břehova zaměstnává záchranáře a hasiče. Automobil tam z dosud nezjištěných příčin narazil do stromu a zraněného člověka museli hasiči z vozu vyprostit.
Vážná nehoda u Břehova. Auto narazilo do stromu, zraněného vyprošťovali hasiči

Vážná nehoda u Břehova. Auto narazilo do stromu, zraněného vyprošťovali hasiči

Zdroj: HZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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