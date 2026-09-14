Vážná nehoda u Břehova. Auto narazilo do stromu, zraněného vyprošťovali hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda u Břehova. Auto narazilo do stromu, zraněného vyprošťovali hasiči
Hasiči stále zasahují u rozsáhlého požáru skladu slámy v Tourově. Plameny zasáhly přibližně polovinu...
Na vimperském sídlišti se uvolňuje prostor pro nové parkování. Starý výměník v ulici SNP je již minulostí a...
Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply meziročně o 6,9 procenta na 138.400 kusů....
Známý herec, moderátor a dabér Jan Čenský zavítal do Českých Budějovic, aby přivítal nastupující generaci...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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