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Hodnotu zdravého BMI neurčuje pouze tělesná hmotnost a výška. Důležitou roli může hrát také věk nebo menopauza

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Index tělesné hmotnosti je užitečný nástroj, který vám pomůže rozpoznat, zda trpíte obezitou či nikoliv. K výpočtu budete potřebovat pouze svou váhu a výšku.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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