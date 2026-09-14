Matka ho nechtěla, pokus o potrat přežil: Temné tajemství Jaroslava Uhlíře

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Česko zná jeho písničky nazpaměť a na jeho melodiích vyrostlo několik generací. Za životním příběhem Jaroslava Uhlíře, který slaví 81. narozeniny, se ale skrývá mimořádně temná kapitola. Slavný skladatel se totiž podle vlastního vyprávění vůbec neměl narodit. Matka další dítě nechtěla
Jaroslav Uhlíř přišel na svět 14. září 1945, jen několik měsíců po skončení druhé světové války. Rodina tehdy neměla jednoduché období a jeho matka podle Uhlířova vyprávění po dalším potomkovi netoužila. K rodinnému životu navíc údajně příliš netíhla.
„Maminka to s péčí o nás nezvládala. Byla krátce plnoletá, navíc měla blízko k umění. Tíhla tímto směrem, nikoli k dětem a rodině,“ popsal Uhlíř ve vzpomínkách na své dětství ve své knize Už dlouho šlapu po světě.
Když zjistila, že znovu čeká dítě, rozhodla se podle zveřejněného příběhu těhotenství ukončit. Jenže tehdejší možnosti byly diametrálně odlišné od těch dnešních a následovalo něco, co z dnešního pohledu působí až děsivě. Injekce chininu
Uhlířova matka navštívila kliniku v pražském Karlíně. Lékaři jí podle jeho vyprávění ve své knize opakovaně aplikovali injekce chininu, které měly způsobit zánik plodu. Pokus však nevyšel.
Budoucí autor nespočtu českých hitů svůj boj o život později shrnul s typickým nadhledem: „Já jsem ho nevstřebal. Tak jsem tady!“.
Nakonec se narodil jako drobný a neduživý novorozenec a podle popisovaného příběhu mu lékaři kvůli nízké porodní hmotnosti nedávali příliš velkou šanci na přežití. Přesto přežil. Z chlapce, který se podle rodinného příběhu neměl vůbec narodit, se o desítky let později stal jeden z nejvýraznějších českých skladatelů. Následky si nese dodnes
Celá událost dostává ještě zvláštnější rozměr tím, jak se na ni samotný Uhlíř dívá s odstupem desetiletí. Chinin na něm podle jeho slov nezanechal žádné zjevné zdravotní následky. Jednu věc s ním ale přesto spojuje a to svůj menší vzrůst.
Uhlíř se podle zveřejněného vyprávění domnívá, že právě dramatické okolnosti těhotenství mohly ovlivnit, jak později vyrostl. V rodině totiž údajně malá postava běžná nebyla.
Jeho příchod na svět byl přitom jen začátkem nelehkého rodinného příběhu. Sestra Eva později propadla drogám a zemřela mladá. Starší bratr Petr po diagnóze rakoviny spáchal sebevraždu. Uhlířovi zůstala sestra Jiřina, se kterou má blízký vztah.
O to silněji dnes působí kontrast mezi jeho rodinným osudem a tvorbou plnou humoru, lehkosti a písniček pro děti. Jaroslav Uhlíř se měl podle vlastního vyprávění stát obětí neúspěšného pokusu o ukončení těhotenství. Dnes slaví 81 let. Zdroj: Aplausin.cz, Životní příběh Jaroslava Uhlíře: Už dlouho šlapu po světě, Novinky.cz