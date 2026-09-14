Sympaťák z Ulice je po rozchodu a chodí na rande. „Překvapilo mě, že jsem toho schopen," přiznal Petr Komínek

Petr Komínek patří mezi mladé herce, kteří září v nekonečném seriálu Ulice. VIP život zaznamenal, že představitel průšviháře Martina Koldy na začátku roku řešil hned dvě věci najednou.
Konec intenzivního vztahu a disciplinovanou proměnu těla, kterou rozjel kvůli filmové roli. Výsledkem je devatenáctiletý kluk, který na jedné straně přiznává nejistotu po rozchodu, a na druhé straně ukazuje, že si dokáže srovnat hlavu i postavu rychleji, než by čekal sám. Kolda je průšvihář, Komínek ne
Martin Kolda, jeho seriálová postava, vstoupil do Ulice jako výrazný záporák, typ, který se nebojí konfliktu a ženám v okolí komplikuje život. Komínek sám v
rozhovoru pro Český rozhlas říká, že právě proto pro něj byla role výzvou: v běžném životě je úplně jinde. Veřejně se vymezuje proti násilným postavám vůči ženám a sám sebe staví spíš do role „nosiče humoru“. Komínek se neprofiluje jen jako herec, na vlastním webu paralelně buduje hudební kariéru a moderaci. Své texty označuje za hodně osobní, hudbu za terapii. Když pak mluví o lásce a chybách, není to póza pro bulvár, ale součást způsobu, jakým zpracovává vlastní život.
Na začátku roku 2026 Komínek v několika rozhovorech otevřel téma osobního života. V lednovém materiálu TV Nova mluvil o přítelkyni a soukromí, v podcastech pak naznačil, že prošel rozchodem po velmi intenzivním vztahu. Jméno bývalé partnerky nezmínil a dal najevo, že ji nechce vystavovat mediálnímu tlaku. Co ale řekl nahlas:
překvapilo ho, že je po rozchodu znovu schopný randit. Později v rozhovoru pro Expres.cz zpětně mluvil o vlastních chybách a snaze dát věci do pořádku, ne jako někdo, kdo se lituje, ale jako někdo, kdo si situaci vyhodnotil a jde dál. Zdroj fotografie: Nextfoto Patnáct kilo dole a filmová motivace
Paralelně s osobním restartem probíhala viditelná fyzická proměna. V lednu měl Komínek podle Aha! dole nejméně patnáct kilogramů. Někde se objevuje číslo jednadvacet. Impulzem byla mimo jiné
role Mártyho Kloubka ve filmu Dream Team. Přibrání, které předcházelo hubnutí, spojoval právě s natáčením. Jinými slovy: nejdřív přibral kvůli práci, pak se rozhodl, že se do původní váhy nevrátí, a půjde ještě dál.
Recept nebyl žádný extrém:
Pravidelné cvičení v posilovně s trenérem Pavlem Šalitrošem Krabičková dieta a kontrolovaný příjem, omezení průmyslově zpracovaných potravin, hlídání poměru sacharidů, tuků a bílkovin Žádné drastické škrtání porcí, Komínek opakovaně zdůrazňoval, že jeho cílem není být „hubeňour“, ale zdravější kluk Devatenáct let a usazený režim
V létě Komínek o sobě mluvil jako o člověku, kterého už nelákají večírky a blbnutí. Zní to nezvykle na někoho, komu ještě nebylo dvacet. Ale dává to smysl, když se podíváte na jeho rozvrh: seriál, film, hudba, moderace, posilovna, kontrolovaná strava.
Prostor pro chaos tam zkrátka není. Ideální partnerku popisuje jako někoho, kdo chápe jeho pracovní tempo, ale má i vlastní svět. Není to popis z romantické komedie, je to pragmatický požadavek člověka, který ví, že jeho dny mají dvacet hodin programu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová