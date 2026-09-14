Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Unaveným a poškozeným vlasům může vrátit vitalitu obyčejný jogurt. Domácí maska zároveň ušetří za drahou kosmetiku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Milovníci domácí kosmetiky přišli s dalším receptem. Tentokrát se zaměřili na péči o vlasy. Zjistili, že použití jogurtové masky může podpořit růst a obnovu poškozených vlasů.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Kris Miller / Creative Commons / Attribution 2.0
Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Hodnotu zdravého BMI neurčuje pouze tělesná hmotnost a výška. Důležitou roli může hrát také věk nebo menopauza
Hodnotu zdravého BMI neurčuje pouze tělesná hmotnost a výška. Důležitou roli může hrát také věk nebo menopauza
Lymfom může spustit nenápadná varování v oblasti krku a hrudníku. Právě tyto projevy pomohou nemoc rozpoznat včas
Lymfom může spustit nenápadná varování v oblasti krku a hrudníku. Právě tyto projevy pomohou nemoc rozpoznat včas

Lymfatické buňky s dlouhodobou životností mohou způsobit rakovinu lymfatického systému, takzvaný lymfom. Je...

Špatným vytažením klíštěte lidé zbytečně zvyšují zdravotní rizika. Správné postupy omezí možnost přenosu nebezpečných nemocí
Špatným vytažením klíštěte lidé zbytečně zvyšují zdravotní rizika. Správné postupy omezí možnost přenosu nebezpečných nemocí

Při odstraňování klíštěte můžete zjistit, že jeho hlavička zůstala zaseknutá pod kůží nebo na ní. Pokud se...

Syrová cibule může prospívat ženám v každém věku. Při správném způsobu použití má organismu přinášet překvapivé výhody
Syrová cibule může prospívat ženám v každém věku. Při správném způsobu použití má organismu přinášet překvapivé výhody

Cibule patří mezi nejpoužívanější potravinu na celém světě. Je základem mnoha pokrmů nebo se z ní dělají...

Nenápadná cibule ukrývá překvapivou léčivou sílu. Přírodní pomocník nachází využití při celé řadě zdravotních potíží
Nenápadná cibule ukrývá překvapivou léčivou sílu. Přírodní pomocník nachází využití při celé řadě zdravotních potíží

Že cibule nesmí chybět v žádné kuchyni, jistě víte. Ale že má skvělé účinky jak pro vaše zdraví, tak pro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Vlasy
Zobrazit více
Ženské centrumZdravíKrásaVlasy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.