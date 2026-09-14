Zpěvačka Dasha otevírá novou kapitolu. Poprvé jako autorka a s novou kapelou

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Zpěvačka Dasha otevírá novou kapitolu. Poprvé jako autorka a s novou kapelouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zpěvačka Dasha, držitelka Ceny Thálie, dlouholetá stálice televizního fenoménu StarDance a jedna z nejrespektovanějších osobností české hudební scény, otevírá novou kapitolu své kariéry.
Dasha
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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