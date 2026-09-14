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Krutá symfyziotomie. Těhotné ženy zažívaly v Irsku kvůli církvi naprosté pekloaž do 80. let

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Dlouhé desítky let prováděli irští lékaři na těhotných ženách bolestivý zákrok. Symfyziotomie ničila životy, ale oni si to obhajovali církevními zájmy.
Takto musely ženy po zákroku ležet

Takto musely ženy po zákroku ležet

Zdroj: FOTO:Internet Archive Book Images, No restrictions, via Wikimedia Commons
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