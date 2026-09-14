Při úklidu to Češi dělají bez přemýšlení. Za jednu věc ponechanou na špatném místě může přijít pokuta až 50 000 Kč

Jarní nebo podzimní úklid domácnosti často skončí hromadou věcí, které se do běžné popelnice nevejdou. Typickým příkladem jsou matrace, části postelí, staré skříně, křesla, koberce, linoleum nebo další rozměrné vybavení domácnosti. Problém nastává ve chvíli, kdy člověk takovou věc odnese ke stanovišti běžných nádob a jednoduše ji položí vedle nich.
Zákon o odpadech stanoví, že člověk, který předává odpad do obecního systému, jej musí odkládat na místa určená obcí a dodržet pravidla stanovená pro konkrétní druh odpadu. Samotná přítomnost kontejnerů na směsný nebo tříděný odpad proto ještě neznamená, že prostor vedle nich je místem určeným také pro objemný odpad.
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Za porušení pravidel může přijít sankce
Právě na tuto povinnost navazuje také sankční část zákona. Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního systému, odloží v rozporu s pravidly stanovenými zákonem a obcí. Za tento konkrétní přestupek lze podle zákona o odpadech uložit pokutu až 50 000 korun.
Neznamená to, že každý člověk, který jednou nechá židli u popelnice, automaticky dostane pokutu v maximální výši. Jde o horní hranici možné sankce a konkrétní případ se posuzuje individuálně. Přesto není správné považovat prostor kolem kontejnerového stání za univerzální odkladiště nepotřebného vybavení domácnosti.
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Matrace a skříň mají zpravidla jiné místo
Kam s velkým odpadem, záleží na systému konkrétní obce. Obce určují místa a podmínky, za kterých mohou obyvatelé jednotlivé druhy komunálního odpadu předávat. V praxi mohou sloužit například sběrné dvory, sběrná místa nebo ve stanovených termínech velkoobjemové kontejnery.
Praha například mezi objemný odpad řadí starý nábytek, matrace, koberce, linoleum, velká zrcadla nebo sanitární vybavení a umožňuje jejich odevzdání ve sběrných dvorech či do určených velkoobjemových kontejnerů. Magistrát zároveň výslovně upozorňuje, že starý nábytek ani jiné odpady nelze nechávat vedle nádob na směsný nebo tříděný odpad.
Před větším vyklízením se proto vyplatí zjistit si, jak má nakládání s objemným odpadem nastavené právě konkrétní město nebo obec. Někde funguje stálý sběrný dvůr, jinde jsou k dispozici mobilní svozy nebo několikrát ročně přistavené velkoobjemové kontejnery. Rozdílné mohou být také podmínky převzetí a množstevní limity.
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Pár minut ověřování může zabránit problému
Není tedy možné obecně tvrdit, že každá matrace nebo skříň musí v celé republice skončit výhradně ve sběrném dvoře. Společné pravidlo je jiné: odpad je nutné předat způsobem a na místě, které pro něj obec skutečně určila. Zákon navíc říká, že obec se stává vlastníkem odpadu až ve chvíli, kdy jej člověk odloží na místo určené k tomuto účelu.
Nejbezpečnějším postupem při vyklízení bytu, sklepa nebo garáže je proto ještě před odvozem větších věcí otevřít web obce a zjistit pravidla místního odpadového systému. Rozebraná skříň, stará pohovka nebo matrace ponechaná u běžných popelnic může působit jako maličkost, z pohledu odpadových pravidel ale může jít o odložení odpadu na nesprávném místě. V době, kdy řada obcí nabízí sběrné dvory, mobilní svozy nebo velkoobjemové kontejnery, se přitom podobnému problému dá poměrně snadno předejít.
zakonyprolidi.cz, portal.gov.cz, praha.eu