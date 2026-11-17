Transport stromu začal v úterý před desátou hodinou. Tradičně se o něj postarali dobrovolní hasiči ze sboru Liberec – Sever. Ti pak provádějí kontrolu ukotvení po celou dobu, kdy je strom na náměstí Dr. E. Beneše, tedy až do Tří králů.
„Jedná se o poměrně rozkladitý smrk ztepilý, přičemž právě jeho poměrně bohatá a košatá koruna jej předurčuje k využití jako symbolu Vánoc před historickou radnicí,“ popisuje mluvčí města Jana Kodymová.
Při instalaci stromu se na náměstí sešli fanoušci německého Kolína, který hraje s Tygry odvetu Ligy mistrů.
V posledních letech pak pro převoz stromu město vždy volí právě svátek 17. listopadu.
„V tento den je nižší intenzita dopravy než ve všedních dnech a manipulace s poměrně velkým nákladem je tak o něco snazší a cesta jednodušší,“ vysvětlila Kodymová.
Smrk na náměstí dorazil po poledni, pak jej čekalo samotné ukotvení. Do pátku, kdy proběhne první slavnostní rozsvícení, se pak musí stihnout jeho nazdobení herrnhutskými hvězdami.
„Ty jsou světelné, ale zároveň fungují i jako denní ozdoby. Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda o průměru 130 cm, 15 hvězd žlutobílých, speciálně vyrobených pro Liberec, o průměru 70 cm a dalších 20 bílých hvězd o velikosti 40 cm. Toto bude doplněno dvěma druhy venkovních světelných stringů, řetězů s více než 4000 LED žárovkami. Světelné ozdoby pak doplní 73 skleněných koulí o průměru 15–30 cm, vyrobených ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě,“ doplnila mluvčí radnice. Strom na náměstí dorazil ze Selské ulice
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v pátek 20. listopadu, přičemž program akce začíná v 16.15 hodin na náměstí před historickou radnicí.
„A okamžik, kdy náměstím zazní užaslé vau nad krásou vánočního stromu, nastane v 17 hodin přesně,“ řekla Kodymová.
Vánoční trhy u radnice začínají 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince 2026.
„Tržnice letos čítá 40 prodejních stánků. Občerstvení u vánočního stromu na náměstí bude, kromě Štědrého dne, otevřené až do 31. prosince. V dolním centru města na Soukenném náměstí před palácem Dunaj bude také několik stánků, a to už od pátku 20. listopadu a také tady bude probíhat doprovodný kulturní program,“ uzavřela mluvčí města.