Zápas hokejové první ligy mezi Litoměřicemi a rezervou Pardubic se změnil v jeden z nejvyhrocenějších duelů sezony. Domácí zvítězili 6:3, jenže 37 sekund před koncem po jejich technické brance vypukla na ledě rozsáhlá potyčka. Zapojili se do ní hráči obou mužstev včetně brankářů Martina Michajlova a Jakuba Vondraše. V zápise o utkání nakonec přibylo 282 trestných minut.
Rozhodující incident následoval po situaci, v níž Litoměřice získaly technický gól na konečných 6:3. Podle zveřejněného popisu došlo po slovních provokacích k napadení domácího střelce Richarda Žemličky. Následná hromadná bitka trvala téměř dvě minuty a rozhodčí museli řešit několik souběžných konfliktů. Místo poklidného závěru utkání tak šlo především o zvládnutí situace na ledě.
Do potyčky se pustili také oba gólmani
Zvlášť neobvyklý byl střet brankářů. Hostující Vondraš uvedl, že se vydal zastat spoluhráčů poté, co viděl Michajlova zapojit se do hromadné potyčky. Oba si před pěstním soubojem sundali helmy a rukavice. Vondraš měl vzhledem k výrazné výškové převaze navrch, přesto oba brankáři po zápase popisovali střet s nadhledem. Podle Vondraše si navíc následně napsali a vyjádřili vzájemný respekt.
Michajlov přiznal, že se předtím nikdy nepral a bitku neplánoval. Do dění se podle svého vysvětlení zapojil proto, že nechtěl nechat spoluhráče proti početní převaze soupeřů. Jeho rozhodnutí nicméně přispělo k tomu, že už tak napjatá situace nabrala další rozměr. Potyčky brankářů jsou v českých soutěžích mimořádně vzácné a obvykle vyvolávají větší pozornost než samotné herní dění.
Tři hráči mohou čelit disciplinárnímu řešení
Hlavní rozhodčí Michal Kostourek a Luboš Čamra udělili deset trestů na pět minut a do konce utkání, po pěti na každé straně. V zápise zvlášť upozornili na chování pardubických hráčů Teodora Vápeníka a Matěje Pekaře a domácího Sebastiána Maláta. Podle rozhodčích šlo o jedny z nejaktivnějších účastníků potyček, jejichž zásahy mohly vést ke zranění. O případných dalších postizích však rozhoduje až disciplinární řízení.
Po závěrečné siréně se hráči tradičně nesešli k podání rukou. Trenéři Daniel Tvrzník a Richard Král se dohodli, že by tento krok mohl vést k dalším konfliktům. Závěr zápasu tak ukázal, jak rychle se může sportovní utkání změnit v bezpečnostní problém, přestože samotný výsledek už byl prakticky rozhodnutý.