Gynekologická prevence patří k těm návštěvám lékaře, které člověk často absolvuje trochu na autopilota. Převléknout, vyšetřit, stěr, hotovo. Pokud je všechno v pořádku, za rok znovu. Jenže právě tahle rutina může vytvářet falešně jednoduchou představu, že jedna každoroční prohlídka automaticky znamená kompletní screening všech gynekologických nádorů i prsou.
Neznamená. Jednotlivá vyšetření mají jiný účel, jiný interval a někdy i úplně jiné pracoviště.
Co patří do běžné gynekologické prevence
V Česku má žena od 15 let nárok na preventivní gynekologickou prohlídku jednou ročně. Její obsah se přizpůsobuje věku, zdravotnímu stavu a sexuální aktivitě.
Součástí je aktualizace osobní a rodinné anamnézy a vlastní gynekologické vyšetření. U sexuálně aktivních žen se standardně provádí vyšetření v zrcadlech, pohmatem a kolposkopické vyšetření děložního čípku. Důležitou součástí prevence je také odběr buněk z děložního čípku pro screeningové vyšetření.
Právě tady se často míchají dva pojmy, které znějí podobně, ale nejsou stejné.
Cytologie hledá změněné buňky. HPV test hledá virus
Cytologické vyšetření pracuje s buňkami odebranými z povrchu děložního čípku. Laboratoř hodnotí, zda na nich nejsou změny, které by mohly vyžadovat další kontrolu nebo vyšetření. Samotný abnormální výsledek ještě neznamená rakovinu.
HPV test oproti tomu zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů lidského papilomaviru, které jsou spojené s většinou případů rakoviny děložního hrdla. V rámci českého screeningového programu je tento test z veřejného zdravotního pojištění hrazen ženám v 35., 45. a 55. roce života. Odběr se provádí při gynekologické prevenci, ale nejde o test, který by byl automaticky hrazen každý rok každé ženě.
Takže ano: můžeš pravidelně chodit na gynekologii, mít každý rok stěr a přesto v daném roce nemít provedený HPV test. Není to chyba systému ani zanedbaná péče; jde o různé metody s odlišným nastavením úhrad a screeningu.
A co mamografie? Tu gynekolog nedělá
Screening rakoviny prsu je samostatný program. V Česku je screeningová mamografie standardně hrazená ženám od 45 let jednou za dva roky. Gynekolog nebo praktický lékař během prevence kontroluje, zda žena screening absolvovala, a pokud ne, může ji na vyšetření odeslat.
Samotná mamografie se ale provádí v akreditovaném mamografickém centru, ne na gynekologickém křesle.
To je užitečné vědět hlavně proto, že věta „chodím pravidelně na gynekologii“ sama o sobě neříká nic o tom, zda žena zároveň chodí na mamografii v doporučeném intervalu.
„Byla jsem na ultrazvuku“ také neznamená totéž co screening
Ultrazvuk je velmi užitečné diagnostické vyšetření a gynekolog ho může podle situace využít. Není ale dobré zaměňovat jakékoli vyšetření ultrazvukem za univerzální onkologický screening.
Screening má přesně definovanou cílovou skupinu, interval a metodu, u které máme dost důkazů, že její systematické používání u lidí bez příznaků přináší užitek. Diagnostické vyšetření se naopak dělá například kvůli konkrétním obtížím, nálezu nebo zvýšenému riziku. Jedno nenahrazuje automaticky druhé.
Nejlepší otázka v ordinaci je překvapivě jednoduchá
Nemusíš znát názvy všech laboratorních metod ani zpaměti počítat screeningové intervaly. Stačí se při prevenci klidně zeptat: „Co přesně mi dnes děláte a kdy mám přijít na další screening?“
Je to praktická otázka, ne zpochybňování lékaře. Zvlášť pokud jsi změnila gynekologa, nevíš, kdy byl poslední HPV test, nebo se blížíš věkové hranici pro mamografii.
Stejně tak platí, že screening je určen lidem bez příznaků. Pokud máš neobvyklé krvácení, bolest, nový výtok, hmatnou změnu v prsu nebo jiný problém, nečeká se na termín pravidelné prevence. To už není otázka screeningu, ale důvod k vyšetření konkrétního symptomu.
Na gynekologické prevenci je vlastně nejlepší právě její obyčejnost. Přijdeš zdravá, nic tě nebolí a cílem je, aby se případný problém zachytil ještě dřív, než se připomene sám. Když ale víš, které vyšetření hlídá co, nejsi jen člověk, který jednou ročně poslušně dorazí. Rozumíš tomu, co se právě děje.
Upozornění: Tento článek má informační charakter a nenahrazuje individuální doporučení gynekologa nebo praktického lékaře. Konkrétní vyšetření a jejich interval se mohou lišit podle věku, osobní a rodinné anamnézy, předchozích nálezů a aktuálních obtíží.
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Zdroje: VZP ČR – Gynekologická preventivní prohlídka [1], VZP ČR – Screening karcinomu děložního hrdla od 1. 1. 2024 [2], VZP ČR – Mamografický screeningový proces [3].