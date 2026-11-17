Halloweenský večer v Apexu, komentátorská kabina UFC. Moderátor Dan Hellie se podívá na kolegu vedle sebe a utrousí, že DC se dneska převlékl za komentátora. Daniel Cormier, 47letý Američan, bývalý šampion polotěžké i těžké váhy a člen Síně slávy UFC, odpoví bez zaváhání: „Hele, když se zeptáš určitých lidí, tak komentátora jen předstírám.“ Tehdy to byl vtip. O dva týdny později má přesně tohle tvrzení podobu petice, kterou podepsaly tisíce lidí, a redakce MMAmag si její text přečetla celý.
Fanoušci sepsali, co jim na DC leze na nervy nejvíc
Vtip padl 31. října 2026 ve vysílání UFC Vegas 123, obě repliky přebírá Yahoo Sports z příspěvku UFC on Paramount+ na síti X. Petici s názvem Petition To Remove Daniel Cormier From The UFC’s Commentary Team založil podle stránky Change.org 16. listopadu 2026 účet Tony_Has_Died, známý parodický a predikční profil ze scény MMA.
Petice tvrdí, že „komentář Daniela Cormiera často působí zaujatě, roztěkaně a nepřesně vůči tomu, co se v zápase děje“. A pokračuje: „Jeho náklonnost k zápasníkům téměř vždy zabarvuje to, jak zápasy komentuje, a jedení ve vysílání nebo nesouvisející nezávazné konverzace odvádějí pozornost od akce.“ Tři okruhy výtek: zaujatost, roztěkanost, nepřesnost. Autoři žádají UFC, aby Cormiera nahradila komentátorem, který je „soustředěný, přesný a nestranný“.
K 17. listopadu 2026 ve 12:29 středoevropského času ukazovalo počítadlo 5 453 ověřených podpisů. Petice na Change.org je ovšem veřejný fanouškovský tlak, ne procedura, která by organizaci k čemukoli zavazovala. Cormier sedí v komentátorském týmu od konce kariéry v roce 2020, do Síně slávy ho UFC uvedla v roce 2022 a jeho bilance je 22-3. Rozbuškou se přitom stal jediný zápas, u kterého se čísla a oficiální výsledek rozešly tak, že verdikt rozhodčích veřejně sepsul i šéf UFC Dana White.
Zápas, po kterém se to celé zlomilo
Na turnaji UFC 334 (14. listopadu 2026, Madison Square Garden v New Yorku) skončil welterový zápas Uroše Mediće, 33letého Srba s bilancí 14-3-1, a Kevina Hollanda, 34letého Američana s bilancí 29-15-1, většinovou remízou. Medić druhý den napsal na síti X, že komentátoři drželi palce soupeři: „DC a Rogan mají pod saky dres Kevina Hollanda. O čem to vůbec mluvíte? Kevin za tři kola netrefil žádné signifikantní údery.“ Příspěvek z 15. listopadu 2026 cituje MiddleEasy.
Z rozpisu signifikantních úderů po kolech, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne jiný obrázek: Holland vedl 53:35.
|Kolo
|Kevin Holland
|Uroš Medić
|1. kolo
|19
|9
|2. kolo
|20
|7
|3. kolo
|14
|19
Po dvou kolech to bylo 39:16 pro Hollanda, třetí kolo ale patřilo Medićovi 19:14. Karty přesto skončily remízou: dvě na 28:28, jedna 29:27 pro Mediće. Důvodem je odečtený bod za faul, o který Medić přišel. Bez srážky by zápas vyhrál. Výsledek odsoudil i Dana White slovy „Kevin Holland ten zápas jasně vyhrál“, která zaznamenalo MMA Fighting; práci komentátorů v dohledaném znění nekomentoval. Jenže tahle petice je až poslední ranou v sérii, kterou o tři týdny dřív odstartoval bojovník, jemuž Cormier odpověděl přímo a bez vtipů.
Tohle mu přistálo na stole už podruhé za tři týdny
Po turnaji UFC 333 (24. října 2026) obvinil Cormiera ze zaujatosti Dominick Reyes, 36letý Američan v polotěžké váze s bilancí 17-5. MMA Fighting zveřejnilo 25. října 2026 jeho vzkaz: „Jmenuju se Dominick, ne ‚kluku‘… Vadí mi tvoje nedostatečná příprava a znalosti při komentování. Tvoje zjevná zaujatost vůči bojovníkům z oblasti Kavkazu je frustrující, zvlášť když jsem americký bojovník.“ Cormier odpověděl stejným kanálem: „Domu, klid… Neříkám ti kluku negativně… Vždycky si se mnou můžeš promluvit. Není tak těžké mě najít.“ O den později dal Reyes jeho výkonu v pořadu The Commentary Scorecard známku F-plus.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dvě datované reakce téhož muže na tutéž výtku: 25. října odpověděl kritikovi věcně a přímo, 31. října už ze stejného obvinění udělal vtip ve vysílání. Na petici ze 16. listopadu 2026 veřejné zdroje do 17. listopadu 2026 žádnou jeho přímou reakci nezaznamenaly. Osa výtek se přitom nemění: zaujatost ve prospěch zápasníků, příprava, přesnost popisu.
Kolik vlastně váží podpis naštvaného fanouška
ANALÝZA Znamená 5 453 podpisů pro UFC vůbec něco? Change.org není nástroj, kterým by šlo kohokoli odvolat. Stejný účet stál v roce 2025 u petice za odebrání titulu Jonu Jonesovi a v její aktualizaci z 28. května 2025, kterou redakce MMAmag na Change.org dohledala, se mluví o více než 118 000 podpisech. UFC pak 21. června 2025 oznámila Jonesův konec kariéry a povýšení Toma Aspinalla na nesporného šampiona těžké váhy; souvislost s peticí ale nikdo nedoložil.
Komentátor v MMA nepopisuje jen dění. Pojmenovává věci, které divák u obrazovky nestihne vyhodnotit: kdo kontroluje pozici, co byl faul, komu patří kolo. Proto se vztek z nepochopitelné remízy rozlil i na kabinu. Kdo sleduje velký turnaj v noci nebo ze záznamu, má často jen ten hlas.
Tlak tedy nemíří na výsledek zápasu, ten už nikdo nepřepíše. Míří na pověst. A ta se v organizaci drolí jinak než smlouva: nenápadně, přes posměšky a sdílené klipy. Zatím je doložitelné jen jedno. Roli předstíraného komentátora si Cormier zahrál ve vtipu dřív, než mu ji fanoušci přisoudili vážně.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Petice za odvolání Cormiera z komentátorské kabiny UFC nasbírala přes 5000 podpisů. Fanoušci popsali, co jim vadí nejvíc
Log zásahů:
- Typografie: sjednoceny české uvozovky u 8 přímých citací; opraveny vnitřní jednoduché uvozovky u výrazu „kluku“.
- Gramatika a shoda: opraven rod názvu média ve větě „zaznamenalo MMA Fighting“.
- Redundance: spojení „jeden jediný zápas“ zkráceno na „jediný zápas“.
- Kalky a registr: „update“ nahrazen „aktualizací“, „odchod do důchodu“ nahrazen „koncem kariéry“.
- Časová přesnost: relativní „loni“ nahrazeno údajem „v roce 2025“.
- Kontrola: perex má 185 znaků, pořadí H1–perex–první odstavec–H2 sedí, H2 jsou 4, přímých citací je 8, „právě“ 0, pomlčky mimo tabulku 0, větné ekvivalenty 2. Číselné údaje v próze souhlasí s tabulkou: 53:35 celkem a 39:16 po dvou kolech.
- Zbývá: bez zjištěného rozporu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek