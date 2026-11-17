Premiér Andrej Babiš vyzval Čechy, aby oslavili 17. listopad bez hádek a připomněli si svobodu, kterou jim přinesl pád komunistického režimu. Jenže jeho sváteční poselství vyvolalo ostrou odpověď šlechtice a glosátora Jiřího Lobkowicze. Ten premiérovi připomněl, že demokracie nekončí odevzdáním hlasovacího lístku a svoboda neznamená povinnost mlčet mezi volbami. Babiš podle něj zaměňuje občanský nesouhlas za narušování klidu a od veřejnosti očekává poslušnost, na kterou nemá žádný nárok. Lobkowicz navíc připomněl premiérovo členství v KSČ a odmítl představu, že kritika vlády představuje útok na Českou republiku. Ostrou reakci připojila také Danuše Nerudová, zatímco Tomáš Zdechovský si vzal na mušku kromě Babiše i dalšího představitele ANO Denise Doksanského. Babiš letošní oslavy na Národní třídě vynechá kvůli vládní návštěvě Izraele.
Jiří Lobkowicz se do Andreje Babiše pustil kvůli premiérově představě oslav 17. listopadu, ve které zazněla výzva k jednotě, svobodě a ukončení vzájemných sporů. Předseda vlády připomněl možnost jednou za čtyři roky rozhodnout ve volbách o budoucím politickém vedení země a vyzval veřejnost, aby se nehádala. Lobkowicz však premiérovi připomněl podstatně širší význam demokracie, včetně práva protestovat proti držitelům moci a požadovat jejich odchod. „Pane Babiši, svoboda není povinnost mlčet mezi volbami,“ vzkázal premiérovi hned v úvodu ostré kritiky. Babišovu představu demokracie omezené na pravidelné hlasování odmítl ještě důrazněji. „Píšete o možnosti jednou za čtyři roky zvolit vládu. Jenže demokracie není čtyřletá propustka z odpovědnosti. Občané nejsou komparz, který odvolí a potom má poslušně čekat na další hlasování. Mají právo vás kontrolovat, kritizovat, demonstrovat a požadovat váš odchod. A vy máte povinnost jejich nesouhlas respektovat,“ připomněl Lobkowicz předsedovi vlády.
Lobkowicz pokračoval kritikou Babišovy výzvy, aby se Češi ve sváteční den nehádali. Premiérovi vytkl především pohodlnou představu, v níž se veřejnost po volbách spokojí s výsledkem hlasování a přestane vládním představitelům klást nepříjemné otázky. „Nehádejme se, oslavujme.“ Jak pohodlná výzva pro člověka u moci,“ reagoval na premiérova slova. Následně připojil jednu z nejostřejších pasáží celé odpovědi. „Vy budete vládnout a ostatní mají ve jménu sváteční pohody odložit nepříjemné otázky? Občané vám nedluží klid. Vy jim dlužíte odpovědi,“ vzkázal Lobkowicz. Připomněl také odkaz studentských protestů, které před sedmatřiceti lety přispěly k pádu komunistického režimu. „Děkovat tehdejším studentům a současně poučovat dnešní občany, aby se nehádali, znamená udělat z živého odkazu svobody neškodnou slavnostní dekoraci,“ pokračoval. Oslavy 17. listopadu podle něj nevyžadují politické příměří ani souhlas s jednáním momentální vládní většiny.
Lobkowicz zasáhl i premiérovu komunistickou minulost. Babišovo děkování studentům, kteří se v listopadu 1989 postavili tehdejšímu režimu, konfrontoval s jeho někdejším členstvím v KSČ. „A vaše děkování za boj proti komunistickému režimu by mělo větší váhu, kdybyste k němu připojil poctivou reflexi vlastního členství v KSČ,“ uvedl. Následně připomněl rozdíl mezi používáním slovníku listopadové svobody a osobním vyrovnáním se s minulostí. „Přivlastnit si slovník svobody je snadné. Vyrovnat se veřejně s vlastní minulostí vyžaduje víc odvahy než napsat sváteční příspěvek,“ vzkázal Babišovi. Lobkowicz se rovněž odmítl smířit s představou, která by nesouhlas s premiérovou politikou spojovala s nedostatkem úcty k vlastní zemi. „Ne, pane Babiši. Kritika vaší vlády není útokem na Českou republiku. Vy nejste republika. Vaše vláda není vlast. A nesouhlas s vámi není důvod, aby kdokoli přestal slavit svobodu,“ zdůraznil. Kritiku zakončil připomínkou práva veřejnosti odmítnout jednání držitelů moci. „17. listopad nám nepřinesl svobodu proto, abychom se báli diktatury a potom poslušně mlčeli před premiérem. Přinesl nám právo říct i vám: Dost. Tohle vám tolerovat nebudeme,“ vmetl Babišovi.
Babiš připomněl studentské protesty a vyzval Čechy, aby se nehádali
Premiér přitom oslovil veřejnost slavnostním poselstvím, v němž připomněl obě historické události spojené se 17. listopadem. „17. listopad. V tento den se opakovaně psaly dějiny naší země. Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme,“ prohlásil Babiš. Předseda vlády následně ocenil současné demokratické poměry v České republice a připomněl mladé lidi, kteří se postavili nacistické okupaci v roce 1939 a komunistickému režimu v listopadu 1989. „Oslavujme, že žijeme v takové zemi, kterou nám většina světa může jen závidět,“ vyzval premiér. Studentům poděkoval za odvahu a připomněl význam jejich historického vystoupení pro současnou svobodu.
Babiš však poselství zakončil výzvou, která se stala hlavním terčem Lobkowiczovy kritiky. „Díky nim 17. listopad dnes patří nám všem. Nehádejme se, oslavujme Českou republiku,“ oznámil premiér. Po nedávných demonstracích proti vládním krokům a pokračujících sporech o nezávislost médií veřejné služby dostala výzva k ukončení hádek výrazný politický rozměr. Lobkowicz v ní odmítl představu, že by oslavy listopadu měly občany odvádět od kritiky vlády. Babiš připomněl možnost pravidelných voleb, jeho kritik však zdůraznil právo kontrolovat politiky také mezi nimi. Právě střet těchto dvou představ se stal jádrem jejich výměny. Premiérovi, který vyzdvihl odvahu studentů postavit se někdejší státní moci, Lobkowicz připomněl stejnou odvahu současných demonstrantů, jejichž protesty nejsou o nic méně legitimní jen proto, že směřují proti Babišovu kabinetu.
Zdechovský si vzal na mušku Doksanského. Babišovi připomněl vlastní reprezentanty
Další sarkastický výpad vůči hnutí ANO přidal europoslanec Tomáš Zdechovský, který obrátil pozornost k poslanci Denisi Doksanskému. Jeho vystupování spojil s kauzou školy, jíž podle kritiky europoslance čelí výhrady kvůli požadovaným platbám od studentů a problémům s dokončením studia. Zdechovský si neodpustil ironickou otázku, zda samotné ANO neusiluje o politické poškození prostřednictvím vlastních představitelů. „Nevíte někdo, proč ANO tak vehementně nasazuje do debat Denise Doksanského? To je nějaký interní plán na rozklad vlastního hnutí?,“ zeptal se. Následně vyzval Doksanského k vysvětlení výhrad týkajících se školy, s níž je spojován. „Denisi, než začnete rozdávat ostatním lekce, vysvětlete veřejnosti tuhle kauzu. Studenti i jejich rodiče si zaslouží odpovědi,“ uvedl Zdechovský. Připomněl také odpovědnost Babišova hnutí za výběr politiků, kteří ANO zastupují při veřejných debatách.
Europoslanec následně přidal posměšnou poznámku na adresu premiéra, jehož hnutí Doksanského nasazuje do politických střetů. „Jestli má vaše vystupování představovat ‚hodnoty‘ ANO, pak Andrej Babiš opravdu nepotřebuje politické soupeře. Vystačí si s vlastními reprezentanty,“ vzkázal Doksanskému. Závěr věnoval samotnému poslanci. „Výborná práce, Denisi. Takovou reklamu by ANO opozice nezařídila,“ dodal Zdechovský. Zatímco Lobkowicz napadl premiérovo pojetí listopadové svobody a požadoval respekt k občanskému nesouhlasu, Zdechovský obrátil pozornost k politikům, které Babišovo hnutí vysílá obhajovat vládní kroky. Připomněl konkrétní výhrady vůči jednomu z nich a vyzval jej, aby se místo poučování politických odpůrců vypořádal s otázkami týkajícími se jeho dosavadního působení.
Nerudová Babišovi připomněla komunistickou minulost i současné spojence
Mnohem ostřejší slova zvolila europoslankyně Danuše Nerudová. Premiérovi připomněla studentský odpor proti komunistickému režimu a jeho vlastní minulost, kterou ve vyjádření spojila s někdejší Státní bezpečností. „Ten svátek můžeme slavit, protože se studenti postavili zlu, bezpáteřním stbákům, kterým jste byl i vy,“ vzkázala Babišovi. Její další kritika se zaměřila na současné vládní spojence předsedy ANO a politiku jeho kabinetu. „A dnes se vám studenti staví na odpor znovu. Není vám hanba toto psát, když vládnete s Rajchlem a Okamurou?,“ pokračovala Nerudová. Premiérovi rovněž vyčetla útoky na demokratické instituce a ohrožování obranyschopnosti České republiky. „Když systematicky útočíte na základní pilíře demokracie? A když systematicky ohrožujete naši obranyschopnost? Hanba vám!,“ zakončila europoslankyně ostré vystoupení.
Nerudová podobně jako Lobkowicz postavila proti premiérově svátečnímu poselství připomínku studentského odporu vůči držitelům moci. Babiš děkoval mladým lidem za odvahu v letech 1939 a 1989, Nerudová jej konfrontovala s odporem současných studentů a kritikou koalice, v níž vedle ANO působí také SPD a Motoristé. Její výhrady se dotkly zejména politického spojenectví s Tomiem Okamurou a Jindřichem Rajchlem. Lobkowicz naproti tomu postavil kritiku především na samotném významu 17. listopadu, politické odpovědnosti a občanském právu odmítnout vládní rozhodnutí. Premiérova výzva k oslavám bez hádek si od obou vysloužila méně slavnostní odpověď, než jakou zřejmě zamýšlel.
Babiš Národní třídu vynechá. Nepřítomnost má přispět ke klidu
Andrej Babiš se letošních oslav 17. listopadu v České republice neúčastní. Důvodem je vládní návštěva Izraele, kvůli které vynechá také tradiční připomínku listopadových událostí na pražské Národní třídě. Premiér nedávno uvedl, že jej nepřítomnost mrzí, vzápětí však našel i její možnou výhodu. „Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ poznamenal. Předseda vlády, který veřejnost vyzval k oslavám bez hádek, tedy připustil, že atmosféře během listopadového výročí by mohla prospět právě jeho nepřítomnost. Národní třída přitom patří k místům, kde se střetávají oficiální vzpomínkové akce s bezprostředními reakcemi veřejnosti na současné politiky. Babiš má s podobnými reakcemi dlouholeté zkušenosti. Již při předchozím premiérském mandátu čelil na Národní třídě protestům kvůli politické minulosti i působení ve vládě. Při některých návštěvách proto přicházel položit květiny ještě za tmy nebo v časných ranních hodinách, kdy se mohl vyhnout setkání s demonstranty. Letos jej od návštěvy Národní třídy odvedl oficiální program v Izraeli. Sám připustil, že jeho nepřítomnost může přispět k uklidnění vyhrocené situace.
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