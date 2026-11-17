Poslední zápas v kleci prohrál 17. února 2019 a trval 26 sekund. Z kalifornského vězení vyšel na podmínku 15. února 2026, zhruba 11 měsíců po rozsudku. V listopadu 2026 Cain Velasquez, 44letý americký bojovník těžké váhy s bilancí 14-3, znovu mluví o soutěžení. Nemluví o kleci ani o UFC, kde dvakrát držel pás těžké váhy, ale o žíněnce a o lize, jejíž název většina českých fanoušků slyší poprvé. Redakce MMAmag proto sáhla po pravidlovém dokumentu té ligy i po jejím seznamu závodníků a jedno jméno v něm nenašla.
Jednu větu nechal viset na vedení ligy
Novou funkci na univerzitě oznámil Velasquez serveru MMA Fighting, který rozhovor zveřejnil 16. listopadu 2026. Došlo v něm i na soutěžení. K možnému startu v lize Real American Freestyle řekl: „Myslím, že je to možnost“. A hned ukázal, kde leží rozhodnutí: „Oni musí na své straně zmáčknout spoušť“.
Podle vlastních slov má k wrestlingu zvláštní vztah, přivedl ho tam, kde je, a vzešli z něj někteří z nejlepších sportovců i bojovníků MMA. Jde o jeho zájem, ne o oznámení ligy. O návratu do klece nemluvil, MMA Fighting v textu píše, že kariéru v MMA uzavřel.
Liga, o které mluvil, přitom není tím, co si pod slovem wrestling představí většina českých fanoušků.
Šest minut místo patnácti. Takhle vypadá zápas, o kterém mluví
Real American Freestyle, zkráceně RAF, se na svém webu označuje za „první neskriptovanou profesionální wrestlingovou ligu pro nejlepší sportovce světa“. Žádná scénáristická show, ale zápas ve volném stylu s body a pády. V pravidlovém dokumentu RAFWINMETHOD, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí, že zápas má 3 periody po 2 minutách a skončit může dřív: pádem, technickým pádem při 10bodovém vedení, diskvalifikací nebo odstoupením pro zranění.
|Formát
|Periody/kola × délka
|Maximální čistý čas
|RAF, volný styl
|3 × 2:00
|6:00
|MMA, netitulový zápas
|3 × 5:00
|15:00
|MMA, titulový zápas
|5 × 5:00
|25:00
Jde o maximální čistý čas daný formátem, ne o skutečnou délku konkrétního zápasu. Na soupisce RAF figurují jména, která fanoušek UFC zná: Aljamain Sterling, Belal Muhammad, Ben Askren, Holly Holm nebo Arman Tsarukjan. Velasquez by tam tedy nebyl výjimkou.
Proč zní žíněnka reálněji než klec, ukazuje období od rozsudku do listopadového rozhovoru.
Mezi celou a kanceláří na univerzitě
Soud ho 24. března 2025 poslal na 5 let do vězení. Podle agentury AP předtím v srpnu 2024 uzavřel dohodu ve věci pokusu o vraždu a dalších obvinění včetně napadení se zbraní. Na podmínku vyšel 15. února 2026; propuštění potvrdila kalifornská vězeňská správa, uvedla stanice ABC7.
V listopadu 2026 ho univerzita Sacramento State jmenovala prvním generálním manažerem pro MMA část programu Combat U. Ten podle MMA Fighting zahrnuje MMA, box, muay thai, jiu-jitsu a wrestling.
Stojí za to postavit jeho slova vedle sebe. V podcastu Kylea Kingsburyho z 14. března 2025 Velasquez řekl, že způsob, jakým situaci řešil, nebyl správný a že lidé nemohou brát zákon do vlastních rukou. O rok a 8 měsíců později, 16. listopadu 2026, mluví o žíněnce a o tom, co mu wrestling dal.
Zbývá jediná otázka: co na Velasquezův zájem říká samotná liga.
Na oficiální soupisce ligy jeho jméno není
V seznamu závodníků RAF ani na kartách 3 nejbližších turnajů, do kterých redakce MMAmag nahlédla 17. listopadu 2026, Velasquez uvedený není. RAF15 se koná 28. listopadu 2026 v Chicagu, RAF16 19. prosince 2026 na Long Islandu a RAF17 23. ledna 2027 v Charlotte.
Ve veřejných materiálech tedy liga jeho start nepotvrzuje. Zájem zůstává větou z rozhovoru, ne podpisem.
Jméno, které zatím není na papíře. Spoušť, jak sám řekl, musí zmáčknout RAF.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka