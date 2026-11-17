Železničáři zpřístupnili unikátní modelové kolejiště. Pracují na něm už 40 let
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Železničáři zpřístupnili unikátní modelové kolejiště. Pracují na něm už 40 letZdroj: Klub železničních modelářů Plzeň
Článek byl publikován 17.11.2026 13:01
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