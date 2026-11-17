Receptů na vánoční cukroví je spousta, ale my se občas i tak rádi vracíme k těm starým původním receptům, které pekly ještě naše babičky. Jedním z takových jsou právě tyhle medové košíčky. Základ tvoří křehké kakaové těsto, dovnitř přijde vláčná ořechová náplň s rumem a navrch slabá čokoládová vrstva. Vypadá to jako cukroví ze staré rodinné krabice, v tom nejlepším smyslu. U nás mizí hlavně kolem svátků, ale upřímně, peču je i mimo sezonu.
Líbí se mi na nich, že se dají připravit s
předstihem. Vlastně jim to prospěje. Druhý den bývají lepší než hned po naplnění, těsto trochu povolí, med se rozvoní a náplň se usadí. Máslo, , ořechy a rum se spojí do hmoty, která drží, ale není suchá. piškoty
Moje rada: Rum přidávejte po lžících. Nebát se ho, to ano, ale nalít ho tam naráz je zbytečný risk. Náplň má jít vytvarovat, ne se rozlévat. Recept na medové košíčky s ořechovo-rumovou náplní
Počet porcí: asi 30 až 35 košíčků Ingredience pro přípravu
Těsto: 260 g hladké mouky 200 g máslo nebo Hery 90 g moučkového cukru 50 g medu 1 žloutek 2 lžíce kakaa 1 špetka citronové kůry
Náplň: 2 lžíce mléka 80 g mletých ořechů 100 g másla 100 g moučkového cukru 4 lžíce rumu, případně trochu navíc podle potřeby 120 g mletých piškotů
Dokončení: 150 g čokolády na polevu nebo hořké čokolády trochu tuku na zjemnění polevy podle potřeby Omega nebo jiný tuk na vymazání formiček zdobení podle chuti – třeba kousek ořechu či mandle, barevné cukrářské zdobení nebo kokos Postup přípravy domácích medových košíčků
1. Do mísy dejte
hladkou mouku, Heru, moučkový cukr, med, žloutek, kakao a citronovou kůru. Vypracujte hladké těsto. S tukovým těstem je lepší nezdržovat se příliš dlouho, v teplých rukách rychle měkne. Hotové těsto uložte alespoň na 30 minut do chladu.
2. Připravte
formičky na košíčky. Pokud v nich pečete první várku, lehce je vymažte tukem. U dalších dávek to obvykle už není nutné. Troubu nastavte na 180 °C.
3. Z vychlazeného těsta odebírejte menší kousky a vtlačujte je do formiček. Vrstva by měla být spíš tenčí, hlavně u dna. Silné dno udělá z košíčku zbytečně hutný kus cukroví. Okraje stačí zarovnat prsty.
4. Formičky rozložte na plech a pečte přibližně
10 až 12 minut. Těsto má být propečené, ne vysušené na troud. Po vytažení nechte košíčky krátce odpočinout a potom je opatrně vyklopte.
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5. Ve
2 lžících mléka krátce spařte mleté ořechy a nechte je trochu zchladnout. Ořechy se tím pěkně rozvoní a náplň pak není tak hrubá ani suchá.
6. K ořechové směsi přidejte
máslo, moučkový cukr, rum a mleté piškoty. Všechno pořádně promíchejte. Když je hmota drobivá, přidejte trochu mléka nebo pár kapek rumu. Opravdu jen postupně.
7. Z připravené náplně dělejte malé
kuličky. Vkládejte je do upečených košíčků a lehce je prstem nebo lžičkou přimáčkněte, aby náplň vyplnila vnitřek až k okrajům. Foto: Cooky.cz, Náplň lze pro efekt do košíčků stříkat pomocí cukrářského sáčku.
8. Nad vodní lázní, případně velmi opatrně v kastrůlku, rozpusťte
čokoládu. Pokud chcete polevu vláčnější, vmíchejte malé množství tuku. Košíčky pak přelijte tenkou vrstvou čokolády. Foto: Cooky.cz, Košíčky polijte tenkou vrstvou čokolády a zdobte dle fantazie.
9. Než poleva zatuhne, přidejte ozdobu. Hodí se
kousek vlašského ořechu, špetka kokosu nebo jemné barevné zdobení. Není potřeba dělat z toho vitrínu v cukrárně, tyhle košíčky vypadají dobře i jednoduše.
10. Hotové košíčky dejte do chladu a nechte je odležet, ideálně do druhého dne. Pak je můžete podávat ke kávě, na svátečním tácu nebo jen tak o víkendu. V uzavřené krabici vydrží několik dní a během odležení se chutě ještě líp propojí.
Rady a tipy hospodyňky z domácí kuchyně Košíčky vyklápějte z formiček, dokud jsou ještě vlažné. Úplně studené bývají křehčí a snadněji prasknou. S tekutinou v náplni opatrně. Má být vláčná, ale pořád pevná, aby v košíčku držela a neutíkala ke stranám. Po odležení chutnají nejlépe. Čerstvé jsou dobré, druhý den ale těsto změkne a vůně se víc spojí.
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