Belgický fotbalový útočník Romelu Lukaku ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí oznámil v pondělí 16. listopadu ve věku 33 let. Za národní tým odehrál během šestnácti let 135 utkání a nastřílel 94 branek, což je historický rekord belgické reprezentace. Poslední období už přitom nepatřil mezi nepostradatelné hráče základní sestavy, přesto se loučí jako nejúspěšnější střelec země.
Lukaku debutoval v reprezentaci v březnu 2010. Od té doby prošel řadou mezinárodních turnajů a stal se jednou z nejvýraznějších osobností belgické fotbalové generace. Jeho hlavní předností byla fyzická síla, schopnost prosadit se v pokutovém území a vysoká efektivita zakončení. Číslo 94 ukazuje, jak významnou roli sehrával po mnoho sezon bez ohledu na střídání trenérů a spoluhráčů.
Rozhodnutí přišlo po Lize národů
Konec oznámil den po belgickém vítězství 4:1 nad Itálií. Utkání v Bruselu sledoval pouze z lavičky. Podle dostupných údajů naposledy nastoupil za reprezentaci 5. října v Paříži proti Francii, kde Belgie prohrála 1:4. Pondělní zpráva tak nebyla spojena s posledním gólem nebo rozlučkovým zápasem, ale s osobním rozhodnutím uzavřít dlouhou kapitolu kariéry.
V příspěvku na sociální síti Lukaku poděkoval spoluhráčům, trenérům i fanouškům. Uvedl, že během šestnácti let zažil v reprezentaci širokou škálu emocí a že je se svým rozhodnutím smířený. Připomněl také výjimečné spoluhráče, s nimiž nastupoval. Neoznámil přitom konec profesionálního fotbalu jako takového, pouze ukončení startů za belgický národní tým.
Rekord zůstane dalším generacím
Střelecký rekord 94 gólů není pouze symbolický. Připomíná, že Lukaku dokázal pravidelně skórovat v kvalifikacích i proti silným evropským soupeřům. Překonat podobné číslo bude vyžadovat mimořádně dlouhou kariéru a stálé místo v ofenzivě reprezentace. Belgie tím zároveň přichází o hráče, který při změnách ve složení národního týmu spojoval několik různých generací.
Na klubové úrovni Lukaku nadále pokračuje. Od léta působí ve Fenerbahce Istanbul, kde je spoluhráčem slovenského obránce Milana Škriniara. Belgický národní tým nyní bude hledat další řešení svého útoku bez hráče, který za něj během šestnácti let nastřílel téměř sto branek.