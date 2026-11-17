Rameno povolilo dřív než soupeř. Mike Perry odcházel 29. srpna 2026 z klece po technickém knockoutu v 1. kole a podle vlastních slov netušil, co bude v dalších měsících vůbec řešit. V tu chvíli už měl přitom za sebou telefonát z UFC, největší světové MMA organizace, po kterém se jeho kariéra otočila. O pár týdnů později mluví o 6 hodinách tréninku denně a o soupeři, kterého si vybral sám. Jenže mezi podepsaným, řečeným a vysněným je v tomhle příběhu pořádný rozdíl, který redakce MMAmag dohledala ve výrocích, databázích a oficiálním kalendáři.
Telefon z UFC přišel dřív, než ho složilo rameno
Mike Perry, 35letý americký bojovník ve welterové váze do 77 kg s bilancí 15-9, se do UFC vrací po téměř 6 letech. Ze zápasové historie na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla, plyne, že jeho poslední zápas se konal na akci Duel Arena 1 a skončil prohrou s Brandonem Jenkinsem technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:38. Podpis tedy nepřišel po triumfu.
Jednání ale běžela už před ním. „Těsně před [mým posledním zápasem] tak nějak zavolali a dali mi vědět,“ řekl Perry v rozhovoru pro MMA Fighting zveřejněném 17. listopadu 2026. Nabídka tedy nereagovala na výsledek, předcházela mu. Co přijde po prohře a zranění ramene, jisté nebylo: „Po zápase v tom bylo hodně nejasností, nevěděl jsem, co budu řešit, ale zároveň to byl hned nový začátek.“
Smlouvu na 8 zápasů uvádí MMA Fighting. Manažer Malki Kawa podle serveru MiddleEasy oznámil Perryho návrat 13. listopadu 2026; jeho oznámení ale počet zápasů ani finanční podmínky neobsahuje. Žádnou částku nezveřejnil nikdo.
Posun je slyšet i na Perrym samotném. Na síti X napsal 14. listopadu 2026 jen: „Je velká čest znovu bojovat v UFC. Dá se udělat pár skvělých zápasů! S kým mě chcete vidět zápasit?“ O 3 dny později už mluvil jako člověk s plánem: „Na téhle smlouvě je několik let a já jsem připravený to další 3 roky oddřít, den za dnem v gymu.“ Z otázky na fanoušky se stal režim: 3 hodiny tréninku denně, cílem je 6. Jméno soupeře ale pořád nedostal, tak si jedno vyslovil sám.
Masvidal? Perry ví, jak by ten plakát vypadal
„Jméno jsem nedostal. To je přesné. Vidím, že lidé chtějí [zápas s Jorgem Masvidalem]. Mám ke Gamebredovi velký respekt. Myslím, že by to byl fanouškovský favorit, floridský zápas,“ řekl Perry ve stejném rozhovoru pro MMA Fighting. Je to jeho přání, ne matchmaking.
Jorge Masvidal, 42letý americký bojovník ve welterové váze do 77 kg s bilancí 35-17, je na webu UFC veden jako bojovník po konci kariéry. Ve výsledkové listině floridské komise k turnaji UFC 287 z 8. dubna 2023 redakce MMAmag dohledala jeho zatím poslední vystoupení: prohru s Gilbertem Burnsem jednomyslným rozhodnutím, na vážení šel se 77,6 kg.
Organizace UFC zápas neohlásila, potvrzený není a žádný titul by v sázce nebyl. Zbývá otázka, na kterou nemá razítko nikdo: kdy se Perry do klece vrátí.
Orlando má termín, karta zatím jen jméno turnaje
Turnaj UFC 337 se podle kalendáře orlandské arény koná 20. února 2027 a v detailu akce stojí, že zápasová karta bude teprve oznámena. Oficiální přehled UFC má u stejného turnaje obě místa v hlavním zápase neobsazená.
Délku pauzy si redakce MMAmag spočítala sama: od 10. dubna 2021, kdy Perry podle profilu na Sherdogu naposledy nastoupil v UFC proti Danielu Rodriguezovi, do 20. února 2027 uplyne přes 2 100 dní, tedy skoro 5 let a 11 měsíců. Druhé datum je zatím hypotéza, protože Perryho účast nikdo nepotvrdil. Zbývá vysvětlit, proč největší organizace světa dává 8 zápasů muži, který v ní prohrál víc než vyhrál.
8 zápasů pro muže, který v UFC prohrál víc než vyhrál
ANALÝZA Perryho první etapa v UFC skončila bilancí 7-8. Pak 5 let boxoval holýma rukama a organizace BKFC, americká liga boxu bez rukavic, mu udělila první pás King of Violence. V oficiálním profilu na webu BKFC redakce MMAmag dohledala jeho tamní bilanci 6-0-0, zatímco MMA Fighting uvádí 7-0.
UFC nekupuje pořadí. Kupuje jistotu, že se v kleci půjde bít: 12 z 15 Perryho výher v MMA přišlo knockoutem nebo technickým knockoutem, uvádí Sherdog. 8 zápasů není gesto, je to rozsah, a Perry si ho sám přeložil do 3 let dřiny.
K 17. listopadu 2026 je potvrzený jediný bod celého příběhu: Perry se vrací. Soupeř, datum i peníze zůstávají otevřené, takže sází obě strany. „Nejlepší organizace na světě na mě trochu sází a já sázím sám na sebe,“ řekl Perry pro MMA Fighting. Cena té sázky se ukáže až ve chvíli, kdy se za ním zavře klec a jeho rameno dostane první ránu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková