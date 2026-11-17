Když 1. března 2026 krátce po druhé hodině ranní vypukla v texaském Austinu střelba, při níž podle FBI zahynuli tři lidé a dalších patnáct bylo zraněno, narazila sanitka mířící na místo události na nečekanou překážku. Na ulici Nueces jí cestu zablokoval bílý Jaguar I-PACE bez řidiče, který sloužil jako autonomní taxi společnosti Waymo. Sanitka proto musela změnit trasu. Policista následně vůz ručně převzal a odstavil v garáži. Mezi 2:10 a 2:30 ráno hasiči nahlásili až dalších pět vozů Waymo, které blokovaly koridor pro záchranné složky v okolí ulic Guadalupe a West 6th. Incident znovu upozornil na problém, který se v amerických městech objevuje už několik let: samořídící auta někdy porušují dopravní předpisy, komplikují práci záchranářů a stávající zákony v řadě států původně nepočítaly s tím, že za volantem nebude nikdo, komu by bylo možné na místě vystavit pokutu.
Přestupky bez řidiče
Federální úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA v rámci předběžného šetření zdokumentoval 22 hlášení o neočekávaném chování vozidel Waymo. Nejde přitom o pouhé statistické odchylky, ale o konkrétní situace: autonomní vůz objel školní autobus s rozsvícenými červenými světly a vysunutým výstražným ramenem STOP, vjel do aktivní stavební zóny na dálnici, jel v protisměru nebo nerespektoval pokyny osoby řídící provoz. V San Francisku městské úřady zaznamenaly také jízdy v pruzích vyhrazených veřejné dopravě a případy, kdy vozy blokovaly cestu hasičům.
Případ se školním autobusem v Austinu z 12. ledna 2026 podrobně rozebírá NTSB. Vůz Waymo u autobusu nejprve zastavil, následně se však obrátil na vzdáleného operátora, který mu poskytl nesprávnou informaci. Automobil pak autobus objel. Vzdálený operátor přitom vůz v klasickém smyslu neřídí. Podle samotného Wayma pracovníci dispečinku poskytují systému dodatečný kontext a návrhy, ale řízení zůstává po celou dobu v rukou autonomního systému. Žádný joystick ani dálkové ovládání. Právě proto může být kabina vozidla zcela prázdná.
Pokutová slepá ulička
Sanfranciská policie má v interních předpisech výslovně uvedeno, že u vozidel jedoucích v autonomním režimu bez řidiče nelze použít běžný postup pro udělování pokut za dopravní přestupky. Problém spočívá v tom, že klasický postup počítá s přítomností řidiče, kterému lze přestupek oznámit a předat mu příslušné dokumenty. Když v autě nikdo nesedí, tento postup jednoduše nefunguje. Parkovací pokutu lze na vozidlo umístit i bez přítomnosti řidiče, u běžných dopravních přestupků je to ale složitější.
Město San Francisco na tento problém upozorňovalo už v roce 2023 v oficiálních připomínkách k provozu Waymo. Kalifornie začala tuto právní mezeru řešit zákonem AB 1777 a navazujícími předpisy, které podle uvedeného textu vstoupily v platnost 1. července 2026. Nový mechanismus nese název Notice of Autonomous Vehicle Noncompliance. Policista při jeho použití sepíše záznam obsahující popis porušení předpisů, čas, místo a registrační značku vozidla. Výrobce musí tento záznam do 72 hodin předat kalifornskému DMV. Pokud se jedná o incident, při němž hrozilo zranění, lhůta se zkracuje na 24 hodin.
Samotné oznámení ještě neznamená udělení pokuty ani přiznání viny. Vytváří však oficiální záznam, na jehož základě může DMV přijmout další opatření, například omezit provoz vozidel, nařídit geofencing nebo pozastavit příslušné povolení. Nová pravidla mají také stanovit, že výrobce musí na výzvu záchranných složek reagovat do 30 sekund a po nařízení geofencingu zajistit opuštění zakázané oblasti do dvou minut.
Texas zvolil jiný přístup a právní odpovědnost upravil přímo v dopravním zákoníku. Ten stanoví, že pokud je aktivní autonomní systém řízení, odpovědnost za dopravní přestupek nese vlastník vozidla nebo držitel příslušného oprávnění. Texaský DMV navíc může toto oprávnění omezit, pozastavit nebo zcela odebrat.
Bezpečnější v průměru, problematické v detailu
Waymo často zdůrazňuje, že jeho vozidla jsou v celkovém součtu bezpečnější než auta řízená lidmi. Studie Insurance Institute for Highway Safety z července 2026 skutečně uvádí o 68 % nižší míru nehod na ujetou míli ve srovnání s lidskými řidiči. To ale neznamená, že autonomní vozidla zvládají bez problémů každou dopravní situaci. NHTSA zahájila šetření právě kvůli opakovaným selháním v konkrétních scénářích, například v blízkosti škol, ve stavebních zónách nebo při neobvyklém řízení dopravy.
Mezitím se flotila autonomních vozidel rozrůstá rychleji, než na to dokážou regulátoři reagovat. V dubnu 2025 Waymo provozovalo více než 700 vozů. O rok později, v červnu 2026, se svolávací akce související s vjezdy do stavebních zón na dálnicích týkala už 3 871 vozidel. Počet placených jízd překročil 250 tisíc týdně. Právní předpisy a kontrolní mechanismy tak začaly dohánět rozsah provozu až ve chvíli, kdy se autonomní flotily rozrostly na tisíce automobilů.
Co dělat, když vám cestu zablokuje auto bez řidiče
Pokud vozidlo bez řidiče způsobí bezprostředně nebezpečnou situaci, volejte tísňovou linku 911. To platí bez ohledu na to, zda jde o autonomní automobil, nebo běžné vozidlo. V Austinu lze méně naléhavé problémy hlásit prostřednictvím linky 3-1-1. Na dveřích každého vozu Waymo je také QR kód, přes který se můžete spojit s firemním podpůrným týmem.
V případě nehody Waymo doporučuje kód naskenovat a kontaktovat svůj tým pro řešení pojistných událostí. Není tedy nutné čekat, až na místo dorazí zástupce společnosti. Kdo ale uhradí případnou škodu? Provozovatel musí mít sjednané pojištění odpovědnosti a Waymo má vlastní postup pro vyřizování pojistných událostí. U nepřímých následků, například zpožděného zásahu záchranářů, je právní situace složitější. Rozhodující by bylo prokázání konkrétní příčinné souvislosti mezi jednáním autonomního vozidla a vzniklou škodou.
A co Česko?
Robotaxi bez řidiče zatím v českých ulicích běžně nejezdí. Podle reportáže Českého rozhlasu z února 2026 ministerstvo dopravy uvádí, že v Česku je povolen pouze omezený provoz vozidel s automatizací úrovně SAE 3 na některých dálničních úsecích. Řidič přitom musí být připraven kdykoli převzít řízení. Plně autonomní městský provoz bez člověka za volantem se teprve připravuje.
Evropská unie už má rámec pro schvalování automatizovaných vozidel, jejich bezpečnost a hlášení incidentů. Pravidla upravující odpovědnost za provoz vozidel s vyšší úrovní automatizace se však budou dál vyvíjet.
Americká zkušenost ukazuje, že technologie může předběhnout právo o několik let. Až autonomní taxi jednou dorazí také do Prahy, bude dobré mít odpověď na otázku, komu udělit pokutu, připravenou dříve, než první vůz bez řidiče zablokuje křižovatku.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík