Beran (21. 3. – 20. 4.)
Láska, tvořivost a osobní radost dostanou v tomto týdnu více prostoru. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu 16. listopadu může probudit chuť riskovat, projevit city nebo se pustit do projektu, který jste doposud odkládali. Pokud vás láká něco nového, nemusíte čekat na ideální podmínky, jen si dejte pozor na přehnaná očekávání. Ve středu a ve čtvrtek může vaše nadšení narazit na odlišné názory okolí nebo na praktické překážky. Nedělní vstup Slunce do Střelce vám naopak vrátí chuť objevovat, cestovat a plánovat zážitky, které vás vyvedou z každodenní rutiny. Býk (21. 4. – 21. 5.)
Domácí prostředí a rodinné
vztahy mohou vyžadovat rozhodnější přístup. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu 16. listopadu může dodat odvahu k úpravám bydlení, větší investici do domácnosti nebo k prosazení změny, o které už nějakou dobu uvažujete. Zároveň ale může zesílit rozdílné představy mezi vámi a ostatními členy rodiny. Ve středu a ve čtvrtek se proto vyplatí neřešit spory v afektu a dát prostor také potřebám druhých. Nedělní vstup Slunce do Střelce obrátí vaši pozornost ke společným financím, půjčkám a závazkům, které si zaslouží důkladnější plánování. Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Slova budou mít větší váhu než obvykle a vy můžete dostat příležitost prosadit vlastní nápad. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu přeje prezentacím, vyjednávání, psaní i studiu. Pokud potřebujete někoho přesvědčit, získat podporu nebo představit nový projekt, začátek týdne vám může dodat potřebnou odvahu. Jen si dejte pozor na příliš kategorické výroky a snahu mít poslední slovo. Ve středu a ve čtvrtek se mohou vyostřit debaty o penězích nebo rozdílných hodnotách. V neděli vstoupí Slunce do Střelce a zvýrazní partnerské vztahy. Pozornost se tak přesune od vašich vlastních plánů k tomu, co chcete budovat společně s někým dalším.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: HOROSKOP NA LISTOPAD 2026: LVI DOSTANOU CHUŤ RISKOVAT, BLÍŽENCI UZAVŘOU DŮLEŽITOU KAPITOLU Foto: Unsplash Rak (22. 6. – 22. 7.)
Finanční otázky si vyžádají rozhodnější přístup, ale také větší obezřetnost. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve vašem finančním sektoru může přinést chuť zvýšit příjmy, vyjednat lepší podmínky nebo investovat do něčeho, co považujete za důležité. Vaše
sebevědomí může být silnější než obvykle, což vám pomůže při pracovních jednáních, zároveň ale hrozí, že podceníte výdaje nebo vlastní možnosti. Ve středu a ve čtvrtek se proto vyplatí nepouštět se do finančních rozhodnutí pod vlivem momentálního nadšení. Nedělní vstup Slunce do Střelce obrátí pozornost k pracovnímu režimu, každodenním povinnostem a péči o vlastní kondici. Lev (23. 7. – 22. 8.)
Mars a Jupiter se 16. listopadu setkají přímo ve vašem
znamení, což z vás může udělat jedno z nejvýraznějších znamení tohoto týdne. Budete mít více energie, odvahy i chuti pustit se do změn, které jste dosud odkládali. Můžete se rozhodnout pro nový vzhled, osobní projekt nebo zásadnější krok v životě. Právě vaše nadšení ale může být zároveň slabinou, pokud začnete přehlížet hranice ostatních nebo očekávat okamžité výsledky. Ve středu a ve čtvrtek se vyplatí brzdit impulzivní reakce, zejména v partnerských vztazích. Nedělní vstup Slunce do Střelce vám přinese více lehkosti, romantiky a chuti věnovat se tomu, co vás skutečně těší. Panna (23. 8. – 22. 9.)
Ne všechno, co se v tomto týdnu odehraje, budete chtít řešit před ostatními. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu aktivuje oblast soukromí a záležitostí, které si raději necháváte pro sebe. Může se ozvat potřeba dokončit něco z minulosti, uzavřít náročnější období nebo si konečně dopřát odpočinek bez pocitu, že zanedbáváte povinnosti. Ve středu a ve čtvrtek si dejte pozor na přetížení a nepřijímejte další úkoly jen proto, že nechcete nikoho zklamat. Nedělní vstup Slunce do Střelce obrátí pozornost k
domovu. Možná zjistíte, že potřebujete změnit něco ve svém bezprostředním okolí, abyste se cítili lépe.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: HOROSKOP NA ROK 2026: BLÍŽENCI PROŽIJÍ LÁSKU JAKO Z ROMÁNU, VÁHY BY SE MĚLY NAUČIT ROZEZNAT ILUZE OD REALITY Foto: Unsplash Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Váš společenský život může nabrat na obrátkách a do cesty vám vstoupí lidé, kteří vás inspirují k novým plánům. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu přeje týmovým projektům, navazování kontaktů i
aktivitám, při kterých můžete využít svou schopnost spojovat různé osobnosti. Zajímavá příležitost se může objevit prostřednictvím přátel nebo širšího pracovního okruhu. Ne každý nápad ale musí být realizovatelný, proto si dejte pozor na přehnané sliby. Ve středu a ve čtvrtek se může ozvat napětí mezi společenskými povinnostmi a vaším osobním životem. Nedělní vstup Slunce do Střelce vám přeje v komunikaci, studiu a navazování nových kontaktů. Štír (24. 10. – 22. 11.)
Pracovní ambice se mohou dostat do popředí a vy budete mít chuť ukázat, co dokážete. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve vašem kariérním sektoru může přinést příležitost převzít větší odpovědnost, představit vlastní projekt nebo se přihlásit o pozici, na kterou si už delší dobu myslíte. Zároveň ale může zvýšit tlak na výkon a posílit soupeření s někým, kdo má podobné cíle. Ve středu a ve čtvrtek si hlídejte, abyste kvůli pracovním ambicím nezanedbávali osobní život. Nedělní vstup Slunce do Střelce obrátí vaši pozornost k financím a vlastní hodnotě. Bude vhodná chvíle zamyslet se nad tím, zda vaše úsilí odpovídá tomu, co za něj dostáváte.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Chuť vystoupit ze zaběhnutých kolejí a poznat něco nového bude postupně sílit. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu přeje cestování, studiu, zahraničním kontaktům i odvážnějším životním plánům. Můžete se rozhodnout přihlásit do kurzu, začít plánovat cestu nebo se pustit do projektu, který rozšíří vaše dosavadní možnosti. Ve středu a ve čtvrtek ale pozor na přílišnou jistotu, že všechno půjde podle vašich představ. Některé okolnosti mohou vyžadovat více času nebo důkladnější přípravu. V neděli 22. listopadu vstoupí Slunce do vašeho znamení a začne vaše období. Přinese více energie, viditelnosti a příležitostí zaměřit se na vlastní potřeby.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ČÍNSKÝ ZVĚROKRUH HOVOŘÍ JASNĚ: ROK OHNIVÉHO KONĚ PŘINESE NOVÉ VÝZVY, DOBRODRUŽSTVÍ I NEČEKANÉ ZMĚNY, STEJNĚ JAKO PŘED 60 LETY Foto: Unsplash Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Společné finance a závazky mohou otevřít téma, které si žádá jasnější pravidla. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu může zvýraznit otázky půjček, investic, hypotéky nebo rozdělení výdajů v partnerství. Možná budete mít chuť udělat větší finanční krok, ale tentokrát se vyplatí postupovat s rozvahou a nepodléhat tlaku okolí. Ve středu a ve čtvrtek se mohou objevit rozdílné názory na to, co je ještě rozumné riziko a co už představuje zbytečnou zátěž. Nedělní vstup Slunce do Střelce vás vybídne ke zpomalení. Čas strávený o samotě vám pomůže utřídit si myšlenky a rozhodnout se, čemu chcete v dalších týdnech věnovat energii.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Partnerské vztahy a spolupráce budou vyžadovat více pozornosti. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve vašem partnerském sektoru může přinést výrazný posun ve vztahu, nové seznámení nebo příležitost spojit síly s někým, kdo má podobné ambice. Současně ale může zesílit soupeření a potřebu prosadit si vlastní představu o společné budoucnosti. Ve středu a ve čtvrtek proto nepodceňujte rozdílné názory a nesnažte se vyřešit všechno silou argumentů. Nedělní vstup Slunce do Střelce vám otevře prostor pro přátelství, skupinové aktivity a dlouhodobé plány. Zajímavé kontakty mohou vzniknout tam, kde byste je původně vůbec nečekali.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Pracovní povinnosti mohou nabrat na intenzitě a vy budete mít příležitost ukázat, co zvládnete. Konjunkce Marsu s Jupiterem ve Lvu přeje ambiciózním projektům, novým úkolům i hledání efektivnějšího způsobu
práce. Pokud už delší dobu uvažujete o změně pracovního režimu nebo větší odpovědnosti, můžete začít podnikat konkrétní kroky. Dejte si ale pozor na přetížení a neslibujte termíny, které nebudete schopni dodržet. Ve středu a ve čtvrtek může napětí mezi pracovními požadavky a osobními potřebami vyžadovat jasnější hranice. Nedělní vstup Slunce do Střelce přesune pozornost ke kariéře a dlouhodobému směřování. Může vám připomenout, kam se chcete profesně posunout a co pro to potřebujete udělat. Zdroje: Astro.com, Cafe Astrology, EsperOwl, ChartNova, Astro Seek