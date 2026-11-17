Stavba, která vypadá jako jeden celek
Pyramida Kukulkána, známá také jako El Castillo, patří k nejslavnějším stavbám mayského Chichén Itzá. Její schodiště, terasy a přesné geometrické uspořádání přitahují návštěvníky z celého světa. Na první pohled se může zdát, že jde o jediný monument, který jeho stavitelé dokončili podle jednoho plánu. Archeologové však už dlouho věděli, že jeho skutečné dějiny jsou složitější. Novější stavba vznikla nad starší, jejíž části se zachovaly uvnitř.
Ve třicátých letech dvacátého století výzkumníci odhalili uvnitř monumentu významnou starší konstrukci. Poznání tehdy vyžadovalo přístup do nitra a pečlivou archeologickou práci. V listopadu 2016 oznámili odborníci mexické Národní autonomní univerzity (UNAM) a Národního ústavu antropologie a historie (INAH), že uvnitř již známé starší pyramidy našli ještě jednu stavební fázi. Monument tedy není jen stavbou kolem starého jádra: představuje posloupnost nejméně tří velkých stavebních podob.
Jak vidět do kamene, aniž by se rozebral
Výzkumníci použili trojrozměrnou elektrickou tomografii. Do okolí konstrukce rozmístili elektrody a měřili elektrické vlastnosti podloží a stavební hmoty. Různé materiály a struktury se liší elektrickým odporem, tedy tím, jak dobře nebo špatně vedou elektrický proud. Při dostatečném množství měření lze z těchto rozdílů sestavit prostorový model vnitřku objektu. Výsledek není běžná fotografie ukrytých místností; je to odborná rekonstrukce založená na fyzikálním měření a interpretaci dat.
Pro výzkum tak významné památky má tento postup mimořádnou hodnotu. Každý zásah do historické stavby nese riziko poškození. Neinvazivní měření umožňuje předběžně poznat, co by se mohlo nacházet uvnitř, aniž by bylo nutné otevřít rozsáhlé sondy. Zároveň je důležité nezaměňovat geofyzikální model s archeologickým průzkumem každého kamene. O podobě některých částí lze mluvit pouze opatrně, dokud je neověří další metody.
Nejstarší vnitřní pyramida a časové vrstvy města
Podle zprávy UNAM měřila nově odhalená vnitřní pyramida přibližně deset metrů na výšku a pravděpodobně patřila k nejstarší stavební fázi, spojované s obdobím zhruba 550 až 800 našeho letopočtu. Konstrukce objevená ve třicátých letech byla vysoká přibližně dvacet metrů. Vnější monument představuje další, mladší etapu. Taková posloupnost znamená, že stavebníci při rozšiřování posvátného centra nezničili všechny starší stavby, ale novou architekturu vytvářeli přímo kolem nich.
Pro archeology je takové vrstvení cennou kronikou politického a náboženského života města. Stavební fáze mohou ukazovat proměny moci, rituálu, architektonických představ i vztahů s dalšími oblastmi Mezoameriky. Samotná existence starší pyramidy však nestačí k jistému určení konkrétního panovníka, jediného účelu přestavby nebo přesného okamžiku náboženské změny. Tyto otázky vyžadují další důkazy a souvislosti.
A ještě pod ní je voda
Výzkum monumentu měl už před objevem nové vnitřní konstrukce další překvapivý výsledek: geofyzikální měření ukázala pod pyramidou dutinu s vodou, cenote. Vápencová krajina Yucatánu je známá podzemními krasovými útvary a vodními systémy, které hrály významnou úlohu v životě i náboženských představách starých Mayů. Voda pod stavbou tak může mít hlubší kulturní význam, ale bez dalších dat nelze tvrdit, že známe přesný záměr všech původních stavitelů.
Pyramida v pyramidě nad vodní dutinou zní téměř jako připravený scénář dobrodružného filmu. Archeologická realita je však pozoruhodnější než představa skrytého pokladu. Jde o příklad toho, jak se na jednom místě po staletí vrstvily zásahy různých generací, které nepovažovaly starou stavbu za něco, co je nutné odstranit. Často z ní naopak udělaly základ stavby nové.
Co ještě neznáme
V roce 2016 vědci uváděli, že v nově identifikované nejstarší konstrukci může být zachována také chrámová část či svatyně. Šlo ale o možnost odvozenou z dostupného modelu, nikoli o potvrzení plně prozkoumaného a vybaveného interiéru. Stejně tak objevení další fáze neznamená, že byla tehdy definitivně uzavřena otázka všech stavebních úprav monumentu.
Právě zde se ukazuje proměna moderní archeologie. Nový objev nemusí začínat vytěžením zeminy. Může přijít z elektrického signálu, matematického modelu a porovnání s desetiletími starými nálezy. Pyramida Kukulkána tak připomíná, že nejslavnější památky světa nejsou nutně nejlépe poznané. Někdy je jejich nejstarší historie ukrytá přímo pod tím, co obdivujeme na povrchu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Universidad Nacional Autónoma de México – Descubren universitarios segunda pirámide al interior de la de Kukulkán, en Chichén Itzá (16. 11. 2016) [2], UNAM Global – Descubren segunda estructura al interior de la Pirámide de Kukulkán [3]. img ai generated