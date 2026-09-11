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Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AI

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James Thain publikoval návrh nového internetového protokolu IPv8. Odborná komunita ho rozcupovala, technicky i kvůli podezření z AI autorství.
Starší Windows počítač

Starší Windows počítač

Zdroj: Uživatel Kenziehunter17 / Creative Commons / CC BY-SA
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