Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AI

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Inženýr navrhl IPv8, které má nahradit zastaralé adresy. Odborníci ho strhali a zjistili, že návrh napsal s pomocí AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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James Thain publikoval návrh nového internetového protokolu IPv8. Odborná komunita ho rozcupovala, technicky i kvůli podezření z AI autorství.
Starší Windows počítač
Zdroj: Uživatel Kenziehunter17 / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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