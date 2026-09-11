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I na Vysočině už rostou. Čtenáři Jihlavské Drbny se pochlubili houbovými úlovky

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Jednou z oblíbených aktivit u Čechů je houbaření. V naší zemi vyráží na houby dokonce až 70 procent Čechů. Houbaření je populární i na Vysočině, v jejíž lesích najdeme všechny tradiční jedlé houby. Aktuálně to vypadá, že houbařská sezona je na začátku. Potvrzují to i fotky od našich čtenářů.
I na Vysočině už rostou. Čtenáři Jihlavské Drbny se pochlubili houbovými úlovky

I na Vysočině už rostou. Čtenáři Jihlavské Drbny se pochlubili houbovými úlovky

Zdroj: čtenáři Jihlavské Drbny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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