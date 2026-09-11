I na Vysočině už rostou. Čtenáři Jihlavské Drbny se pochlubili houbovými úlovky

Ti zareagovali na náš příspěvek na sociálních sítích, který zjišťoval, jestli čtenáři o minulém víkendu vyrazili do lesa na houby. V komentářích se následně objevily téměř dvě stovky komentářů s řadou fotek ze všech koutů republiky, Kraj Vysočina nevyjímaje. Zde byli houbaři úspěšní hlavně na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku.
Napovědět může mapa od meteorologů
Aby lidé měli přehled, kam vyrazit na houby a uspět, pak meteorologové přišli s mapou přavděpodobnosti růstu mykorhizních (zejména hřibovitých) hub, které sbírá většina českých houbařů. Aktuální mapa je ZDE.
Podle aktuálních informací z uvedené mapy je na Vysočině nejčastěji střední pravděpodobnost růstu hub, a to v severozápadní části kraje, směrem na východ je pak pravděpodobnost nízká.
Důležité kontakty
Toxikologické informační středisko - linka pro případ otravy: 224 919 293 nebo 224 915 402
Česká mykologická společnost - na webu najdete kontakty i přehledný atlas hub
Data v mapě ovlivňuje jak počasí - tedy optimální teploty, srážky a půdní vlhkost - tak i informace od mykologů, kteří mapují výskyt hub přímo v terénu v daném kraji. „Jakmile jsou tato kritéria ve shodě, výpočet je spuštěn a mapa zveřejněna. Faktický výskyt hub samozřejmě závisí na konkrétní lokalitě a zdejších podmínkách. A jak jistě tuší zkušení houbaři, i samotné houby bývají často „vybíravé“ a drží se jen určitých druhů stromů apod. Přírodní podmínky mají také značný vliv a mohou se v čase měnit – pokud bylo třeba vaše oblíbené houbařské místo ve smrkovém lese vykáceno a na jeho místě nyní vyrůstá nový smíšený les, může se zde výrazně změnit skladba hub. Proto je třeba brát naši mapu v celorepublikovém měřítku s určitou rezervou a brát v potaz, že vyjadřuje pravděpodobnost zejména na základě meteorologických proměnných," dodává ČHMÚ.
Houbaření na Vysočině
V košících houbařů v našem kraji nejčastěji skončí hřiby – hlavně dubové, hnědé, žlutomasé a smrkové, pak muchomůrky růžovky nebo bedly. Dobrou pomůckou pro houbaře může být webová stránka nahouby.cz, kde si houbaři sdílejí své aktuální úlovky. Lidé nachází houby třeba na Havlíčkobrodsku a také na Žďársku - tady konkrétně v okolí Sněžného a také Jimramova.
„Dnes v lese na Havlíčkobrodsku, tak dva koloděje, tři klouzky, čtyři podhříbky a korunuje to jediný bílý, tak že by to konečně začalo?" napsal ve čtvrtek 10. září na houbařský web houbař Miroslav.
Na houby každoročně chodí třeba i Simona Novotná z Jihlavy. Nejinak je tomu i letos. „Pravidelně chodíme do lesů v okolí Hojkova a Čeřínku. Z hub nejčastěji vařím luxusní kulajdu, bramboračku, roštěnou, řízky," řekla redakci Jihlavské Drbny nadšená houbařka z Jihlavy.
Manuál správného houbaře
1. Zapomeňte na igelitku nebo košili, sbírá se pouze do košíku. Pokud ulovíte „babky“ (hřib žlutomasý), tak se vám z nich v košili či sáčku může stát zapařená houbová kaše.
2. Do lesa vyrazte brzy ráno, konzervativní houbaři začínají třeba i ve 4 hodiny ráno, aby byli v lese první.
3. Pokud je les vyprahlý, tak v něm v tu dobu nerostou houby.
4. Sbírejte houby, které opravdu bezpečně znáte. Otrava jedovatou houbou za dobrou večeři opravdu nestojí.
5. Doporučuje se hledat houby tak, abyste měli slunce v zádech. Plody jsou tak lépe vidět.
6. Při sběru hub se snažte co nejméně poškodit podhoubí. To se děje nejen hrubým vytržením plodnice z půdy, ale i zuřivým prohledáváním nejbližšího okolí, jestli houba někde nemá „bratříčka“. Podhoubí neprospívá ani dupání po lese.
Kolik kde napršelo?
Růst hub ovlivňují dva hlavní faktory - teplota a dostatečná vlhkost. Všem, kteří chtějí být ve správnou dobu na správném místě, doporučuje mykolog Zdeněk Pelda sledovat údaje Hlásné a předpovědní povodňové služby Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou k dispozici podrobná data za poslední týden. ZDE je možné sledovat, v jakých lokalitách kolik napršelo a podle toho je pak snadné se rozhodnout, kam vyrazit na houby.