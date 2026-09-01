Tvarohové mini koláčky bez kynutí: Vláčné domácí pečení s máslem, sádlem a rumovou vůní

Mám pocit, že mi letos pod rukama proběhla snad dobrá tisícovka těchto drobných
. Všichni v mém okolí je naprosto milují, a tak jim je s největší láskou koláčků peču znovu a znovu na rodinné oslavy, víkendové kávové dýchánky i jen tak pro radost. Naštěstí v tom nejsem sama, protože mám doma skvělého manžela i maminku, kteří vždycky rádi přiloží ruku k dílu, takže nám jde motání kuliček i plnění tvarohovou náplní doslova jako po másle. A když už je řeč o másle: v tomhle receptu na ním rozhodně nešetřím a to samé platí o voňavém , což je podle mě ten rumu nejdůležitější základ dokonalé chuti.
Když se pustíte do
pečení, uvidíte, že díky kombinaci sádla a změklého másla vznikne dokonale vláčné těsto, se kterým se pracuje naprosto pohádkově. Nemusíte čekat žádné dlouhé hodiny na , protože koláčky se tvarují ihned po zadělání těsta. kynutí
Můj tip zní: Tvarohovou náplň připravujte výhradně z poctivého měkkého tvarohu v alobalu a těsně po vytažení z trouby ještě horké koláčky lehounce zastříkněte nebo potřete kvalitním rumem, který se okamžitě vpije do křupavé kůrky a dodá jim neodolatelnou staročeskou vůni. Recept na nekynuté tvarohové svatební koláčky s drobenkou
Celkový čas přípravy a pečení pokrmu: 65 minut Ingredience potřebné k přípravě
Nekynuté těsto: 450 g hladké mouky 140 g změklého másla 140 g tuhého sádla 50 g čerstvého droždí 2 lžíce cukru krystalu 120 ml vlažného mléka 2 žloutky 1 špetka soli
Tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu v alobalu 1 balíček vanilkového cukru 2 žloutky 1 balíček rozinek 3 lžíce moučkového cukru (dle chuti) 2 lžíce rumu (dle chuti)
Dokončení a drobenka: 1 vejce 50 g hladké mouky 30 g změklého másla 30 g cukru krystalu 2 lžíce rumu 2 lžíce moučkového cukru Postup při přípravě tvarohových koláčků
1. Do většího hrnku nadrobte
čerstvé droždí, přisypte cukr krystal, zalijte vlažným mlékem, vše důkladně rozmíchejte vařečkou a nechte na teplém místě přibližně 10 minut vzejít nadýchaný kvásek.
2. Do hluboké mísy prosejte
hladkou mouku se špetkou soli, přidejte změklé máslo, tuhé sádlo, žloutky a přijijte vzešlý kvásek.
3. Rukama ihned vypracujte hladké, poddajné, vláčné a nelepivé těsto.
4. Hotové těsto nenechávejte kynout a hned ho na pomoučeném vále rozválejte válečkem na tenký plát.
5. Ostrým nožem nebo rádýlkem nakrájejte plát těsta na stejně velké čtverečky o rozměrech přibližně 5 x 5 cm.
6. V misce spojte
měkký tvaroh v alobalu, vanilkový cukr, žloutky, rozinky, moučkový cukr a rum a vše důkladně promíchejte do husté krémové náplně.
7. Na každý připravený čtvereček těsta položte lžičkou dostatečné množství husté tvarohové náplně.
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8. U každého čtverečku pevně spojte všechny čtyři cípky těsta k sobě a v dlaních jemně umotáte úhlednou kuličku.
9. Připravené kuličky pokládejte s malými rozestupy na plech vyložený pečicím papírem tak, aby vytvořený spoj směřoval vždy dolů k plechu.
10. V misce vidličkou rozšlehejte
vejce a mašlovačkou jím pečlivě potřete povrch všech koláčků.
11. Z
hladké mouky, změklého másla a cukru krystalu mnutím prstů připravte svěží drobenku a štědře jím posypte každý koláček.
12. Plech vložte do trouby vyhřáté na 170 stupňů a pečte přibližně
25 minut do krásně zlatavé barvy.
13. Upečené horké koláčky vytáhněte z trouby, ihned je lehce zastříkněte
rumem pro úžasnou vůni a nakonec posypte moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, rum a moučkový cukr ke koláčkům patří Tipy redakce: Používejte výhradně tvaroh balený v alobalu, protože vaničkový tvaroh obsahuje příliš mnoho vody a náplň by vám při pečení vytékala. Sádlo v kombinaci s máslem je tajným trikem pro docílení neuvěřitelné křehkosti, díky které koláčky nevyschnou ani druhý den. Pokud nechcete používat drobenku, upečené koláčky potřete ihned po vytažení z trouby směsí rozpuštěného másla s rumem a obalte v moučkovém cukru. Rozinky namočte předem na 30 minut do rumu, aby byly krásně šťavnaté a provoněné. Těsto rozvalujte spíše na tenčí plát, aby v koláčcích vynikla především bohatá tvarohová náplň.
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