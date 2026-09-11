Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Petr Uhlík má další hlavní roli v nové komedii Proč bychom se nezabili

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Talentovaný herec Petr Uhlík, který zazářil v seriálu Metoda Markovič: Hojer a všichni čekají na jeho výkon hermafrodita v chystané sérii Rekord(wo)man (2027), má novou hlavní roli v celovečerním filmu. "Bláznivá vesnická komedie" Proč bychom se nezabili (foto) vstupuje do kin 24. září. Informovala o tom tisková zástupkyně Zuzana Janáková.
Petr Uhlík má další hlavní roli v nové komedii Proč bychom se nezabili

Petr Uhlík má další hlavní roli v nové komedii Proč bychom se nezabili

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Dospiva vstoupil do filmového byznysu, podpořil tragikomedii se Sokolem a Stránským
Dospiva vstoupil do filmového byznysu, podpořil tragikomedii se Sokolem a Stránským
Dotační podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun
Dotační podpora české audiovize příští rok stoupne téměř na 800 milionů korun

Objem dotačních peněz, které má Státní fond kinematografie (SFA) určen přímo na podporu české audiovize, se...

Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatném
Miliardář Španěl rozjíždí nový agregátor mediálního obsahu, byznys model stojí na předplatném

Herní miliardář, investor a podnikatel v médiích Marek Španěl (na fotce vlevo) se pouští do dalšího...

Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází Dianiška
Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází Dianiška

Další dlouholetý vrcholový manažer ze "staré party" Prima Group (PG; majitel Ivan Zach) odchází. Skupina...

Americký bestsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románu
Americký bestsellerista Brown v Česku prodal přes 200 tisíc kusů posledního románu

I rok po vydání si poslední román amerického spisovatele Dana Browna (foto) Tajemství všech tajemství...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.